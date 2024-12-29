Kenapa Cristiano Ronaldo Mau Dikontrak Seumur Hidup oleh Brand Nike? Ini Alasannya

KENAPA Cristiano Ronaldo mau dikontrak seumur hidup oleh brand Nike? Alasannya akan diungkap Okezone dalam artikel ini.

Ya, Cristiano Ronaldo dikontrak seumur hidup oleh brand Nike setelah awalnya menandatangani kontrak saat remaja. Tepatnya, hal itu terjadi pada 2003.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- pun telah mengenakan banyak sekali jenis sepatu dari brand tersebut. Setidaknya, ada lebih dari 60 sepatu Nike Mercurial yang berbeda.

Ronaldo kabarnya memperoleh penghasilan 14 juta poundsterling per tahun dari Nike. Dia pun melihat pencapaiannya mencetak gol dan memecahkan rekor dihargai dengan kontrak seumur hidup, meskipun tidak ada rincian yang diungkapkan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (29/12/2024), Okezone telah merangkum Cristiano Ronaldo mau dikontrak seumur hidup oleh brand Nike, sebagai berikut.

Cristiano Ronaldo Mau Dikontrak Seumur Hidup oleh Brand Nike

Salah satu aspek yang berhasil diatasi Cristiano Ronaldo sepanjang kariernya adalah pengelolaan sponsor dan penggunaan citranya. Sebab, ia menjadi salah satu pesepakbola dengan dampak media terbesar.

Pemain Al Nassr itu kini memiliki ikatan kuat dengan merek Amerika, Nike, yang telah mensponsori bintang-bintang global selama bertahun-tahun. Selain Ronaldo, ada Ronaldinho, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland.