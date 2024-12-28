Ini Pesepakbola Terkaya di Dunia, Pendapatan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Digabung pun Masih Belum Cukup Samai Kekayaannya!

Kekayaaan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi digabung pun masih belum bisa menyamai kekayaan Faiq Bolkiah. (Foto: BBC)

PESEPAKBOLA terkaya di dunia bukanlah Cristiano Ronaldo, apalagi Lionel Messi. Bahkan kekayaan Ronaldo dan Messi digabung pun masih belum mampu menyamai kekayaan pesepakbola yang bermain di Liga Thailand tersebut.

Pemain yang dimaksud adalah Faiq Bolkiah yang kini bermain di Liga Thailand 2024-2025 bersama Ratchaburi FC. Faiq diketahui merupakan pemain asal Brunei Darussalam yang memiliki kekayaan yang melimpah, hingga 12 kali lipat kekayaan Ronaldo dan Messi digabung pun bisa belum menyamai kekayaan pesepakbola berusia 26 tahun.

1. Ronaldo dan Messi Memiliki Kekayaan Melimpah, tapi Belum di Level Faiq Bolkiah

Menurut laporan dari Celebrity Net Worth, saat ini Messi memiliki kekayaan bersih sebesar 850 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp13,7 triliun. Jumlah tersebut didapatkannya berkat berhasil tampil apik sedari muda.

Berbagai prestasi yang Messi raih membuat dirinya mendapatkan bayaran yang sangat fantastis, termasuk dari Inter Miami, klub Liga Amerika Serikat (MLS) yang kini tengah dibela La Pulga –julukan Messi. Sementara itu, Ronaldo memiliki kekayaan di bawah Messi.

CR7 dilaporkan memiliki kekayaan 800 juta dolar AS atau sekira Rp12,9 triliun. Menariknya, kekayaan Messi dan Ronaldo digabung pun masih belum ada apa-apanya dengan harta yang dimiliki Faiq.

Faiq diketahui memiliki total kekayaan mencapai 20 miliar dolar AS (Rp323 triliun). Itu berarti butuh 12 kali lipat gaji Ronaldo dan Messi digabung untuk bisa menyamai kekayaan Faiq.