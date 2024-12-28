Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Pesepakbola Terkaya di Dunia, Pendapatan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Digabung pun Masih Belum Cukup Samai Kekayaannya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |18:13 WIB
Ini Pesepakbola Terkaya di Dunia, Pendapatan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Digabung pun Masih Belum Cukup Samai Kekayaannya!
Kekayaaan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi digabung pun masih belum bisa menyamai kekayaan Faiq Bolkiah. (Foto: BBC)
A
A
A

PESEPAKBOLA terkaya di dunia bukanlah Cristiano Ronaldo, apalagi Lionel Messi. Bahkan kekayaan Ronaldo dan Messi digabung pun masih belum mampu menyamai kekayaan pesepakbola yang bermain di Liga Thailand tersebut.

Pemain yang dimaksud adalah Faiq Bolkiah yang kini bermain di Liga Thailand 2024-2025 bersama Ratchaburi FC. Faiq diketahui merupakan pemain asal Brunei Darussalam yang memiliki kekayaan yang melimpah, hingga 12 kali lipat kekayaan Ronaldo dan Messi digabung pun bisa belum menyamai kekayaan pesepakbola berusia 26 tahun.

1. Ronaldo dan Messi Memiliki Kekayaan Melimpah, tapi Belum di Level Faiq Bolkiah

Menurut laporan dari Celebrity Net Worth, saat ini Messi memiliki kekayaan bersih sebesar 850 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp13,7 triliun. Jumlah tersebut didapatkannya berkat berhasil tampil apik sedari muda.

Berbagai prestasi yang Messi raih membuat dirinya mendapatkan bayaran yang sangat fantastis, termasuk dari Inter Miami, klub Liga Amerika Serikat (MLS) yang kini tengah dibela La Pulga –julukan Messi. Sementara itu, Ronaldo memiliki kekayaan di bawah Messi.

CR7 dilaporkan memiliki kekayaan 800 juta dolar AS atau sekira Rp12,9 triliun. Menariknya, kekayaan Messi dan Ronaldo digabung pun masih belum ada apa-apanya dengan harta yang dimiliki Faiq.

Faiq Bolkiah, pesepakbola asal Brunei Darussalam

Faiq diketahui memiliki total kekayaan mencapai 20 miliar dolar AS (Rp323 triliun). Itu berarti butuh 12 kali lipat gaji Ronaldo dan Messi digabung untuk bisa menyamai kekayaan Faiq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/borneo_fc_vs_psm.jpg
Borneo FC Comeback Dramatis atas PSM, Usir Persib dari Puncak Klasemen Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement