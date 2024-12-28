Cristiano Ronaldo Ikut Kesal Vinicius Junior Gagal Juarai Ballon dOr 2024: Dia Dicurangi!

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo ikut kesal melihat pemain Real Madrid, Vinicius Junior gagal memenangkan Ballon dOr 2024. Ronaldo merasa Vinicius sangat layak meraih penghargaan pemain terbaik dunia itu, namun nyatanya Ballon dOr 2024 menjadi milik pemain Manchester City, Rodri.

Ronaldo lantas merasa Vinicius seperti dicurangi oleh pihak France Football, media Prancis yang menyelenggarakan penghargaan Ballon dOr tersebut.

CR7 menilai Rodri memang tampil luar biasa di 2024 ini karena memenangkan Euro 2024 bersama Timnas Spanyol dan menjuarai Liga Inggris bersama Man City, namun tetap saja ia merasa Vinicius lebih layak.

1. Cristiano Ronaldo Menilai Vinicius Lebih Layak Raih Ballon dOr 2024

Jadi, Ronaldo merasa keputusan Ballon dOr 2024 tidak adil. Menurut Ronaldo, peran penting Vinicius dalam membantu Madrid menjuarai Liga Spanyol 2024-2025 dan Liga Champions, hingga mencetak gol di final sudah cukup untuk memberikan penghargaan pemain terbaik kepada winger asal Brasil tersebut.

“Menurut saya, dia (Vinicius) pantas memenangkan Ballon dOr. Menurut saya itu tidak adil,” kata Cristiano Ronaldo, melansir dari beIN Sports, Sabtu (28/12/2024).