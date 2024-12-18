Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong dan Jay Idzes Turut Bantu Vinicius Junior Raih Gelar Pemain Terbaik FIFA 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |07:03 WIB
Shin Tae-yong dan Jay Idzes Turut Bantu Vinicius Junior Raih Gelar Pemain Terbaik FIFA 2024
Pemain Real Madrid, Vinicius Junior raih gelar pemain terbaik FIFA 2024. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong dan sang kapten, Jay Idzes ternyata ikut membantu Vinicius Junior dalam meraih penghargaan pemain terbaik FIFA 2024. Pasalnya Shin Tae-yong dan Jay Idzes sama-sama memilih winger Real Madrid itu dalam pemilihan pemain terbaik versi FIFA tersebut.

Ya, Vinicius Junior berhak memenangkan penghargaan pemain terbaik pria berdasarkan pendapatan scoring points terbanyak. Penghitungan scoring points telah diatur sedemikian rupa berdasarkan regulasi dari FIFA.

Winger Real Madrid itu tercatat berhasil mengumpulkan 48 poin. Sedangkan pada posisi kedua dan ketiga, ada Rodri (Manchester City, Spanyol) yang mengoleksi 43 poin serta Jude Bellingham (Real Madrid, Inggris) dengan 37 poin.

Ini merupakan pertama kalinya Vinicius Junior berhasil memenangkan penghargaan itu. Tentunya, ini menjadi gelar yang spesial mengingat Vinicius sebelumnya gagal mendapatkan penghargaan Ballon d’Or. Saat itu, Vinicius kalah dari Rodri dalam perebutan penghargaan Ballon d’Or 2024.

Vinicius Junior sabet gelar pemain terbaik FIFA 2024

Ada pun, Shin Tae-yong dan Jay Idzes turut andil dalam pemberian suara kepada para pemain terbaik FIFA. Berdasarkan rilis yang diterima Okezone, pilihan kedua sosok penting bagi Timnas Indonesia itu terungkap.

