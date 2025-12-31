Ini Pemain Terkaya Dunia Berharta Rp333 Triliun di Ratchaburi FC, Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Pemain Ratchaburi FC Faiq Bolkiah yang akan menghadapi Persib Bandung memiliki harta Rp333 triliun. (Foto: Instagram/@fjefrib)

PERSIB Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 pada 11 dan 18 Februari 2026. Dari sekian pemain yang dimiliki Ratchaburi FC, ada satu nama yang menarik perhatian.

Pemain yang dimaksud adalah Faiq Bolkiah. Dibilang menarik perhatian karena menurut laporan The Sun, pria asal Brunei Darussalam ini tercatat sebagai pesepakbola terkaya di dunia!

1. Faiq Bolkiah Miliki Harta Rp333 Triliun

Faiq Bolkiah disebut memiliki harta USD20 miliar atau setara Rp333 triliun. Nominal di atas jelas fantastis, melebihi pemain-pemain yang memiliki karier gemilang.

Cristiano Ronaldo yang memiliki gaji 200 juta euro per tahun (Rp3,9 triliun), disinyalir memiliki harta USD800 juta atau sekira Rp13,3 triliun. Melihat nominal di atas, total kekayaan Cristiano Ronaldo dan Faiq Bolkiah bak bumi dan langit.

Meski begitu, kekayaan yang didapat Faiq Bolkiah bukan diperoleha dari kariernya sebagai pesepakbola. Faiq Bolkiah mendapatkan banyak uang karena masih keturunan raja Brunei Darussalam.

Faiq Bolkiah yang kini berusia 27 tahun adalah keponakan dari sultan Kerajaan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Karena itu, tak heran pemain jebolan akademi Chelsea ini memiliki harta melimpah.