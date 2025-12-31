Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ini Pemain Terkaya Dunia Berharta Rp333 Triliun di Ratchaburi FC, Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |15:38 WIB
Ini Pemain Terkaya Dunia Berharta Rp333 Triliun di Ratchaburi FC, Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Pemain Ratchaburi FC Faiq Bolkiah yang akan menghadapi Persib Bandung memiliki harta Rp333 triliun. (Foto: Instagram/@fjefrib)
A
A
A

PERSIB Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 pada 11 dan 18 Februari 2026. Dari sekian pemain yang dimiliki Ratchaburi FC, ada satu nama yang menarik perhatian.

Pemain yang dimaksud adalah Faiq Bolkiah. Dibilang menarik perhatian karena menurut laporan The Sun, pria asal Brunei Darussalam ini tercatat sebagai pesepakbola terkaya di dunia!

1. Faiq Bolkiah Miliki Harta Rp333 Triliun

faiq bolkiah Leicester

Faiq Bolkiah disebut memiliki harta USD20 miliar atau setara Rp333 triliun. Nominal di atas jelas fantastis, melebihi pemain-pemain yang memiliki karier gemilang.

Cristiano Ronaldo yang memiliki gaji 200 juta euro per tahun (Rp3,9 triliun), disinyalir memiliki harta USD800 juta atau sekira Rp13,3 triliun. Melihat nominal di atas, total kekayaan Cristiano Ronaldo dan Faiq Bolkiah bak bumi dan langit.

Meski begitu, kekayaan yang didapat Faiq Bolkiah bukan diperoleha dari kariernya sebagai pesepakbola. Faiq Bolkiah mendapatkan banyak uang karena masih keturunan raja Brunei Darussalam.

Faiq Bolkiah yang kini berusia 27 tahun adalah keponakan dari sultan Kerajaan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Karena itu, tak heran pemain jebolan akademi Chelsea ini memiliki harta melimpah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192443/cerita_cristiano_ronaldo_memiliki_art_dari_indonesia_hanyalah_kisah_fiktif_cristiano-bVO1_large.jpg
Cristiano Ronaldo Disebut Punya Asisten Rumah Tangga dari Indonesia Bergaji Rp97 Juta per Bulan, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191717/patrick_kluivert_resmi_menjadi_kakek_di_hari_natal_2025_patrickkluivert9-haN7_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Jadi Kakek di Hari Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190194/shin_tae_yong_mengirimkan_bantuan_ke_korban_bencana_sumatera_dan_disambut_masyarakat_setempat-Z4NK_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661549/rebut-emas-sea-games-2025-patricia-geraldine-bidik-asian-games-2026-znj.webp
Raih Emas Wushu SEA Games 2025, Patricia Geraldine Bidik Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/bek_persija_jakarta_rizky_ridho_foto_persija.jpg
Rizky Ridho Kirim Pesan Kuat jelang Pergantian Tahun, Curi Perhatian Netizen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement