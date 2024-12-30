Persija Jakarta Tutup Putaran Pertama Liga 1 2024-2025 dengan Berada di Posisi Ketiga, Begini Kata Carlos Pena

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta tutup putaran pertama Liga 1 2024-2025 dengan berada di posisi ketiga. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, pun menyambutnya dengan sukacita.

Pena senang Persija kimi berada di posisi ketiga klasemen dengan 31 poin. Tentunya, hal itu menjadi modal untuk mereka dapat lebih baik lagi pada putaran kedua.

1. Persija Jakarta Menang di Markas Malut United

Kepastian skuad Macan Kemayoran mengunci posisi ketiga setelah mereka menang 1-1 Malut United. Duel itu tersaji di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Sabtu 28 Desember 2024 sore WIB.

Gol semata wayang tim asal ibu kota itu diciptakan Maciej Gajos pada menit ke-24. Gajoc mencetak gol indah dalam laga tersebut.

Carlos Pena mengakui Persija mendapatkan mendapatkan perlawanan ukup ketat dari tim tuan rumah dalam laga itu. Namun, Persija juga berusaha tampil apik sejak menit awal laga dalam upaya meraih tiga poin itu.

“Pertandingan yang sangat sulit bagi kami, kami tahu sebelum datang ke sini, Anda memberi tahu saya kemarin bahwa Malut tidak kalah di kandang, jadi kami tahu itu akan sangat sulit,” kata Carlos Pena dalam konferensi pers, Sabtu 29 Desember 2024.