HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Diisukan Hengkang dari FC Utrecht, Kepindahan ke Oxford United Diyakini Berjalan Mulus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |08:33 WIB
Ole Romeny Diisukan Hengkang dari FC Utrecht, Kepindahan ke Oxford United Diyakini Berjalan Mulus
Ole Romeny dikabarkan bakal segera dilepas FC Utrecht. (Foto: Instagram/@oleromeny)
PEMAIN keturunan Indonesia, Ole Romeny, diisukan hengkang dari FC Utrecht. Dia pun diyakini akan pindah dengan mulus ke Oxford United.

Kabar itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Dennie Van Laar. Dia menyebut peluang Ole Romeny pindah ke Oxford United begitu besar.

Ole Romeny

1. Posisi Ole Romeny di FC Utrecht Terancam Usai Hadirnya Miliano Jonathans

Seperti diketahui, posisi Romeny di FC Utrecht berada diujung tanduk. Calon pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya di tim berjuluk Domstedelingen itu setelah hadirnya Miliano Jonathans.

Kehadiran pemain yang juga keturunan Indonesia itu sangat mengancam posisi Romeny. Kabar yang berembus kencang, FC Utrecht akan menjual Romeny kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026.

Menanggapi situasi transfer Romeny, Van Laar meyakini bahwa striker berusia 24 akan menjadi komoditi cukup panas di bursa transfer nanti. Terlebih, saat ini Oxford United dikabarkan menjadi tim yang cukup serius untuk meminangnya.

“Saya rasa peluang Ole Romeny untuk mendapatkan transfer yang menarik cukup besar,” kata Van Laar, dikutip dari Voetbal Primeur, Minggu (29/12/2024).

“Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United,” sambungnya.

Telusuri berita bola lainnya
