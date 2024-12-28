Media China Ejek Timnas Indonesia: Siap-Siap Angkat Koper dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MEDIA asal China, Sohu mengejek Timnas Indonesia dan dua tim lain di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Media China tersebut tepatntya mengatakan tiga dari dua tim tersebut akan angkat koper dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pasalnya Sohu menilai Timnas China akan mengikuti jejak Timnas Jepang dan Australia yang paling dijagokan untuk finis di empat besar pada Grup C tersebut. Rasa percaya diri media China itu tak lepas dari bertambahnya kekuatan Timnas China dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi.

1. China Ikuti Jejak Timnas Indonesia

China tampaknya mengikuti jejak Timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad berjuluk Garuda tersebut. Menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada empat pemain keturunan China yang siap tampil di empat laga tersisa di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona asia.

“Kabar baik untuk Timnas China, pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat tiga tim (Indonesia, Bahrain, Arab Saudi) kewalahan. Dengan bergabungnya empat pemain naturalisasi (ke skuad China), jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan Timnas Indonesia,” Bunyi pernyataan Sohu.

“Dengan diperkuat empat pemain naturalisasi. Sudah saatnya Timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper (dari kualifikasi),” tambah pernyataan media China, Sohu tersebut.

Sebagai inforamsi, saat ini China tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari keempat pemain keterunan mereka, yakni Serginho (Changchun Yatai), Ryan Raposo (Vancouver Whitecaps), Ocar Maritu (Cangzhou Mighty Lions), dan Christopher Cheng (Sandefjord).