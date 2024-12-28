Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |19:49 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia siap hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB mendatang.

Ya, pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain bakal digelar tahun depan. Timnas Indonesia akan bestatus tim tuan rumah saat menjamu Bahrain.

1. Kontroversi Warnai Pertemuan Pertama Bahrain vs Indonesia

Pada pertemuan pertamanya di Grup C pada Oktober 2024 lalu, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang satu poin dari markas Bahrain. Sejatinya Garuda nyaris meraih kemenangan, namun kejadian kontroversi terjadi di akhir laga hingga membuat Bahrain berhasil mencetak gol dan membuat laga berakhir 3-3.

Keputusan wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, dinilai berat sebelah dan menguntungkan Bahrain. Fans Garuda yang kesal lantas menyerang Ahmed Al Kaf, pemain Bahrain, Federasi Sepakbola Bahrain (BFA), hingga AFC dan FIFA.

Timnas Indonesia vs Bahrain (Foto: PSSI)

Karena kondisi itu, BFA sempat meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan lokasi laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kala itu, AFC dan FIFA pun merespons dengan cepat permintaan BFA.

Kendati demikian, permintaan BFA tak dikabulkan AFC. Itu berarti laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di SUGBK.

