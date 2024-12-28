Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Duel dengan Kevin Diks di Timnas Indonesia, Pemain Ini Jadi Calon Personel Manchester United

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |12:42 WIB
Usai Duel dengan Kevin Diks di Timnas Indonesia, Pemain Ini Jadi Calon Personel Manchester United
Kevin Diks di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

USAI duel dengan Kevin Diks di Timnas Indonesia, pemain ini jadi calon personel Manchester United. Pemain yang dimaksud adalah Kaoru Mitoma.

Dikabarkan, Man United turut membidik Kaoru Mitoma untuk jadi pengganti Marcus Rashford. Sebab, kiprah ciamik bisa ditunjukkan Kaoru Mitoma di level klub dan juga bersama Timnas Jepang.

Kaoru Mitoma

1. Kaoru Mitoma Jadi Kandidat Pengganti Marcus Rashford

Ya, pelatih anyar Man United, Ruben Amorim, diketahui terus tak memasukkan nama Rashford dalam susunan pemain di 4 laga beruntun. Teranyar, nama striker asal Inggris itu juga tak masuk skuad saat Man United kalah 0-2 dari Wolverhampton Wanderers dalam Boxing Day.

Rashford dinilai kurang maksimal saat latihan. Alhasil, sang pemain dianggap tertinggal dari pemain lain di Man United yang membuat namanya akhirnya dicoret.

Dilansir dari Caught Offside, Sabtu (28/12/2024), Man United mulai mencari kandidat pengganti Rashford yang disinyalir bakal dilepas pada musim dingin 2025. Salah satu kandidat itu adalah Kaoru Mitoma.

Bersama Brighton & Hove Albion, Mitoma memang bekerja apik. Musim ini saja, bintang Timnas Jepang itu sudah mentas di 19 laga dalam berbagai kompetisi dengan membukukan 3 assist dan 2 gol.

Halaman:
1 2
      
