Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia yang Lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |12:24 WIB
3 Negara Asia yang Lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia?
Timnas Indonesia masih berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia yang lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 akan diulas Okezone. Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah menginjak matchday keenam.

Rencananya pada 20 dan 25 Maret 2025 akan digelar matchday tujuh dan delapan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut perhitungan Okezone, setidaknya ada tiga negara Asia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025.

Apakah Timnas Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut? Sekalipun Timnas Indonesia menang atas Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025), Okezone memprediksi skuad Garuda belum dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Penyebabnya karena jarak poin antara Timnas Indonesia dan tim-tim di bawahnya sangatlah kuat. Timnas Indonesia yang saat ini menempati posisi tiga Grup C dengan enam angka, memiliki koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan China di tempat keempat, lima dan enam. Lantas, siapa saja tim yang berpeluang lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025?

Berikut 3 negara Asia yang lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025:

3. Iran

Timnas Iran

Iran saat ini duduk di puncak klasemen Grup A dengan 16 angka. Team Melli -julukan Timnas Iran- unggul enam angka dari Uni Emirat Arab (UEA) di posisi tiga. Kebetulan di matchday ketujuh pada Kamis 20 Maret 2025, Iran akan menjamu UEA di Teheran.

Jika menang, Iran akan unggul sembilan angka dari UEA di posisi tiga. Andai kondisi ini terjadi, Iran akan memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 jika minimal bermain imbang saat menjamu Uzbekistan di matchday delapan pada Selasa, 25 Maret 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193502/john_herdman_mengaku_merasakan_langsung_gairah_suporter_timnas_indonesia-26Xa_large.jpg
Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Akui Langsung Rasakan Gairah Suporter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193483/komisi_x_dpr_ri_memberi_empat_catatan_penting_buat_john_herdman_yang_baru_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-Ecbv_large.jpg
John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Komisi X Beri 4 Catatan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193437/mauricio_souza-yUOR_large.jpg
Doa Pelatih Persija Jakarta Usai John Herdman Resmi Tangani Timnas Indonesia: Semoga Lolos Piala Dunia 2030!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman.jpg
Persija Bungkam Persijap di SUGBK, Mauricio Souza Bongkar Kunci Ledakan Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement