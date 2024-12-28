3 Negara Asia yang Lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia?

SEBANYAK 3 negara Asia yang lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 akan diulas Okezone. Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah menginjak matchday keenam.

Rencananya pada 20 dan 25 Maret 2025 akan digelar matchday tujuh dan delapan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut perhitungan Okezone, setidaknya ada tiga negara Asia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025.

Apakah Timnas Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut? Sekalipun Timnas Indonesia menang atas Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025), Okezone memprediksi skuad Garuda belum dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Penyebabnya karena jarak poin antara Timnas Indonesia dan tim-tim di bawahnya sangatlah kuat. Timnas Indonesia yang saat ini menempati posisi tiga Grup C dengan enam angka, memiliki koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan China di tempat keempat, lima dan enam. Lantas, siapa saja tim yang berpeluang lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025?

Berikut 3 negara Asia yang lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025:

3. Iran





Iran saat ini duduk di puncak klasemen Grup A dengan 16 angka. Team Melli -julukan Timnas Iran- unggul enam angka dari Uni Emirat Arab (UEA) di posisi tiga. Kebetulan di matchday ketujuh pada Kamis 20 Maret 2025, Iran akan menjamu UEA di Teheran.

Jika menang, Iran akan unggul sembilan angka dari UEA di posisi tiga. Andai kondisi ini terjadi, Iran akan memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 jika minimal bermain imbang saat menjamu Uzbekistan di matchday delapan pada Selasa, 25 Maret 2025.