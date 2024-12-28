5 Pemain Naturalisasi yang Kariernya Meredup Usai Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Sepupu Stefano Lilipaly!

5 pemain naturaliasi yang kariernya meredup usai perkuat Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada sepupu dari Stefano Lilipaly.

Timnas Indonesia kerap menambah amunisi untuk tim lewat jalur naturalisasi pemain. Pemain-pemain yang dinaturalisasi pun tak sembarangan karena dipilih usai tampil tokcer di level klub.

Sayangnya, sejumlah pemain naturalisasi kariernya malah meredup usai memperkuat Timnas Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain naturalisasi yang kariernya meredup usai perkuat Timnas Indonesia:

5. Ruben Wuarbanaran





Salah satu pemain naturaliasi yang kariernya meredup usai perkuat Timnas Indonesia adalah Ruben Wuarbanaran. Dia resmi dinaturalisasi pada 2011.

Sayang, Ruben gagal menunjukkan tajinya bersama Timnas Indonesia. Dalam kariernya di level klub, Ruber juga gagal bersinar. Dia pun sempat bergabung dengan beberapa klub Tanah Air, seperti Pelita Jaya, Pelita Bandung Raya, dan Barito Putera.

Kemudian, pemain berdarah Belanda-Indonesia itu tidak memiliki klub sejak 1 Juli 2019. Ruber terakhir kali main untuk klub Belanda, Germania Groesbeek. Namun, ia gagal menembus skuad utama dan tidak memberikan dampak signifikan.

4. Jhonny van Beukering





Kemudian, ada nama Jhonny van Beukering. Dia dinaturalisasi jelang bergulirnya Piala AFF 2012 dengan harapan bisa membantu Timnas Indonesia menjadi juara.

Sayangnya, Jhonny van Beukering gagal bersinar. Ia gagal memberikan kontribusi besar. Jhonny pun hanya hanya tampil di dua pertandingan bersama skuad Garuda. Sebab, Skuad Garuda gagal lolos dari fase grup.

Setelah itu, Jhonny sempat bermain di Pelita Bandung Raya dan kemudian kembali ke Belanda. Kariernya terus meredup sampai akhirnya Jhonny tersandung kasus kriminal karena polisi menemukan 600 pohon ganja yang tertanam di salah satu rumahnya di Arnhem.