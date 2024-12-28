Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pelatih Timnas Thailand Usai Kalah dari Filipina di Leg I Semifinal Piala AFF 2024: Kami Balas di Leg II!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |10:37 WIB
Reaksi Pelatih Timnas Thailand Usai Kalah dari Filipina di Leg I Semifinal Piala AFF 2024: Kami Balas di Leg II!
Laga Timnas Filipina vs Timnas Thailand. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

REAKSI pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, usai kalah dari Timnas Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024 menarik diulas. Dia menegaskan timnya siap balas dendam di leg II.

Ya, Timnas Thailand dibungkam Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Jumat 27 Desember 2024 malam WIB. Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- yang bermain agresif gagal memanfaatkan sejumlah peluang.

Timnas Filipina vs Timnas Thailand

The Azkals -julukan Timnas Filipina- berhasil mencetak dua gol via Sandro Reyes (21') dan Kike Linares (90+5'). Sementara, Timnas Thailand hanya mampu membalas lewat Suphanan Bureerat (45').

1. Penyebab Kekalahan

Selepas pertandingan, Ishii beberkan penyebab kekalahan Timnas Thailand. Dia mengatakan Timnas Thailand sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya. Namun, dewi fortuna kali ini tidak berpihak pada mereka.

"Kami tertinggal, tapi Thailand kembali menyeimbangkan dengan menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama,” kata Ishii dilansir dari Bongdaplus, Sabtu (28/12/2024).

“Kami bermain sangat baik di babak kedua ketika para pemain bermain lebih stabil. Seluruh pemain yang datang ke timnas menunjukkan tekad yang besar. Mereka semua bekerja keras untuk negara,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman.jpg
Persija Bungkam Persijap di SUGBK, Mauricio Souza Bongkar Kunci Ledakan Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement