Reaksi Pelatih Timnas Thailand Usai Kalah dari Filipina di Leg I Semifinal Piala AFF 2024: Kami Balas di Leg II!

REAKSI pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, usai kalah dari Timnas Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024 menarik diulas. Dia menegaskan timnya siap balas dendam di leg II.

Ya, Timnas Thailand dibungkam Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Jumat 27 Desember 2024 malam WIB. Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- yang bermain agresif gagal memanfaatkan sejumlah peluang.

The Azkals -julukan Timnas Filipina- berhasil mencetak dua gol via Sandro Reyes (21') dan Kike Linares (90+5'). Sementara, Timnas Thailand hanya mampu membalas lewat Suphanan Bureerat (45').

1. Penyebab Kekalahan

Selepas pertandingan, Ishii beberkan penyebab kekalahan Timnas Thailand. Dia mengatakan Timnas Thailand sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya. Namun, dewi fortuna kali ini tidak berpihak pada mereka.

"Kami tertinggal, tapi Thailand kembali menyeimbangkan dengan menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama,” kata Ishii dilansir dari Bongdaplus, Sabtu (28/12/2024).

“Kami bermain sangat baik di babak kedua ketika para pemain bermain lebih stabil. Seluruh pemain yang datang ke timnas menunjukkan tekad yang besar. Mereka semua bekerja keras untuk negara,” lanjutnya.