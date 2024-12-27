Jadwal Siaran Langsung Timnas Filipina vs Thailand di Semifinal Piala AFF 2024: Gajah Perang Menggila?

JADWAL siaran langsung Timnas Filipina vs Thailand di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Akankah Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- tampil menggila? Laga seru ini akan disiarkan live di GTV.

Ya, ajang Piala AFF 2024 berlanjut hari ini. Laga seru di leg I semifinal Piala AFF 2024 akan bergulir lagi, di mana kali ini mempertemukan Timnas Filipina vs Thailand. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Jumat (27/12/2024) pukul 20.00 WIB.

1. Thailand Diunggulkan

Thailand tentunya difavoritkan menang dalam laga ini. Sebab, mereka mengukir perjalanan sempurna sejauh ini di Piala AFF 2024.

Pada fase grup, Thailand berhasil menyapu bersih kemenangan di 4 laga yang dilakoni pada Grup A. Mereka mengawali perjalanan dengan menang telak 10-0 atas Timor Leste.

Kemudian, Malaysia jadi korban Thailand berikutnya yang keok 0-1. Selanjutnya, Thailand melibas Singapura dengan skor 4-2. Terakhir, Thailand menang 3-2 atas Kamboja. Alhasil, Thailand melesat ke semifinal Piala AFF 2024 dengan status juara grup.

Tekanan dari suporter Filipina pun diyakini takkan membuat Thailand gusar berlaga pada malam nanti. Mereka tetap akan bekerja apik untuk meraih kemenangan.