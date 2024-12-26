Pulang Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Robi Darwis Makin Pede Perkuat Persib Bandung

ROBI Darwis sudah balik ke Persib Bandung usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Penggawa Persib itu pun mengaku semakin percaya diri membela Persib Bandung pulang mentas bersama Timnas Indonesia.

Apalagi, Robi Darwis mendapat kepercayaan untuk bermain di Piala AFF atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, pengalaman bermain di Timnas Indonesia sangat berarti baginya. Diharapkan, kualitasnya dalam bermain semakin meningkat.

“Kalau berbeda tidak ya, mungkin lebih kepercayaan diri bertambah lagi karena kemarin kan pengalaman yang cukup luar biasa karena itu debut Robi di senior (Timnas Indonesia),” ungkap Robi Darwis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/12/2024).

1. Tetap Kecewa Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024

Pemain bernomor punggung 6 di Persib Bandung ini pun merasakan atmosfer yang luar biasa, meski Timnas Indonesia senior ini dihuni banyak pemain U-23.

“Pendewasaan pemain lebih terlihat. Jadi mungkin itu jadi acuan pembelajaran ke depannya bagaimana Robi harus menyikapi situasi,” ucap Robi Darwis.

“Dan tentunya pasti itu jadi tolak ukur Robi untuk jadi lebih baik. Tentunya tekanan Timnas jauh beda, tapi itu jadi pembelajaran Robi ke depannya lebih baik, mungkin kemarin ada beberapa yang kurang maksimal lah tapi motivasi Robi untuk lebih baik,” lanjutnya.

Namun, Robi Darwis tak menampik merasakan kekecewaan. Pasalnya, Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal setelah kandas di babak grup.

“Ya, tentu pastinya kecewa lah apalagi kita gak lolos dari fase grup. Tapi tentunya semua sepakbola, semua bisa terjadi mau kalah menang itu faktor lagi rejeki,” tutur Robi Darwis.