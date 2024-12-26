Hasil Timnas Singapura vs Vietnam di Leg I Semifinal Piala AFF 2024: Drama di Menit Akhir, The Golden Star Warriors Menang 2-0!

HASIL Timnas Singapura vs Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2024 sudah diketahui. The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menang dengan skor 2-0.

Duel sengit tersaji di Jalan Besar Stadium, Singapura, pada Kamis (26/12/2024) malam WIB. Vietnam tampil dominan di babak pertama kesulitan mencetak gol. Sampai akhirnya, dua gol tercipta di akhir pertandingan babak kedua via aksi Nguyen Tien Linh (90+11’ P) dan Nguyen Xuan Son (90+14’).

Menarik menantikan laga leg II yang akan bergantian digelar di markas Vietnam. Laga itu akan berlangsung pada Minggu 29 November 2024 pukul 20.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung intens tebar serangan sejak awal laga. Pada menit keempat, Khuat Van Khang melepaskan ancaman berbahaya ke gawang Singapura. Tetapi, tendangannya dari luar kotak penalti masih melenceng dari gawang Singapura.

Tak berhenti sampai di situ, pada menit ke-10, ancaman berbahaya kembali datang ke gawang Singapura. Vietnam bahkan sebenarnya sukses mencetak gol lewat skema sepak pojok. Tetapi, gol Dinh Thanh Binh dianulir karena offside.

Pada menit ke-30, momentum kembali didapat Vietnam. Serangan berbahaya dilepaskan lewat tendangan keras dari sisi kiri gawang. Beruntung, kiper Singapura Izwan Mahbud bekerja apik dengan melakukan penyelamatan penting.

Singapura sendiri sesekali mencoba membangun serangan balik. Sayangnya, usaha demi usaha gagal berbuah manis. Laga babak pertama pun rampung dengan skor 0-0.