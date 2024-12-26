Jelang Persis Solo vs Persib Bandung, 2 Pemain Timnas Indonesia Sudah Gabung Skuad Maung Bandung Lagi

JELANG laga Persis Solo vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dapat amunisi tambahan. Sebab, 2 pemain sudah gabung skuad lagi usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Kedua pemain itu adalah Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya diketahui melewati empat pertandingan Persib Bandung di Liga 1 musim ini.

1. Dipercaya Masuk Skuad Timnas Indonesia

Kakang dan Robi Darwis dipercaya memang dipercaya gabung skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Kini, tugasnya bersama Timnas Indonesia berakhir lantaran gagal melaju ke babak semifinal. Alhasil, Kakang Rudianto dan Robi Darwis kembali ke Persib Bandung.

“Ya, Kakang dan Robi sudah kembali. Mereka dalam kondisi fit. Mereka tidak banyak bermain di tim nasional,” kata Pelatih Persib, Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/12/2024).