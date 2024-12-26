Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persis Solo vs Persib Bandung, 2 Pemain Timnas Indonesia Sudah Gabung Skuad Maung Bandung Lagi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |21:01 WIB
Jelang Persis Solo vs Persib Bandung, 2 Pemain Timnas Indonesia Sudah Gabung Skuad Maung Bandung Lagi
Kakang Rudianto kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

JELANG laga Persis Solo vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dapat amunisi tambahan. Sebab, 2 pemain sudah gabung skuad lagi usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Kedua pemain itu adalah Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya diketahui melewati empat pertandingan Persib Bandung di Liga 1 musim ini.

Robi Darwis

1. Dipercaya Masuk Skuad Timnas Indonesia

Kakang dan Robi Darwis dipercaya memang dipercaya gabung skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Kini, tugasnya bersama Timnas Indonesia berakhir lantaran gagal melaju ke babak semifinal. Alhasil, Kakang Rudianto dan Robi Darwis kembali ke Persib Bandung.

“Ya, Kakang dan Robi sudah kembali. Mereka dalam kondisi fit. Mereka tidak banyak bermain di tim nasional,” kata Pelatih Persib, Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661891/kalender-resmi-timnas-indonesia-di-tahun-2026-tatap-fifa-series-rex.webp
Kalender Resmi Timnas Indonesia di Tahun 2026: Tatap FIFA Series!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/jens_raven__1_.JPG
Jens Raven Bertekad Bangkit di 2026, Pil Pahit Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement