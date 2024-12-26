Link Live Streaming Timnas Singapura vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Singapura vs Vietnam di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Jalan Besar, Kallang, Kamis (26/12/2024) pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, ajang Piala AFF 2024 akan memasuki babak semifinal. Laga di babak itu pun akan mulai digelar pada malam hari nanti.

Pada laga leg I, Timnas Singapura akan menjamu Vietnam di Stadion Jalan Besar. Kemenangan tentunya jadi target The Lions -julukan Timnas Singapura- pada laga ini demi menjaga asa lolos ke final.

1. Misi Khusus Singapura

Selain menjaga asa lolos ke final, ada ambisi lain yang diwujudkan Singapura dengan mengalahkan Vietnam. Mereka bertekad melepas kutukan 26 tahun tak pernah menang lawan Vietnam.

Terkait misi ini, pelatih Timnas Singapura, Tsutomu Ogura, optimistis. Dia tertantang membawa Singapura meraih kemenangan.

“26 tahun tanpa kemenangan? Ini sangat menarik, dan bagi saya, sejarah ada untuk diubah dan diciptakan,” tutur Ogura, dilansir dari The Straits Times, Rabu (25/12/2024).

“Para pemain kami percaya pada sepakbola kami. Satu per satu, pertandingan demi pertandingan, mereka menunjukkan peningkatan. Dalam beberapa pertandingan, kami bagus di babak pertama,” ujar Ogura.

“Dalam pertandingan lain, kami tampil lebih baik di babak kedua. Tetapi setiap pertandingan, kami selalu meningkat dalam beberapa hal,” sambungnya.