Shin Tae-yong Mesti Waspada, Pemain Irak Ungkap Kekuatan Timnas Bahrain yang Tampil Garang di Piala Teluk 2024

PEMAIN Timnas Irak, Ayman Hussein, bongkar garangnya Timnas Bahrain usai saling berhadapan di ajang Gulf Cup 2024 atau Piala Teluk 2024. Hal ini pun bisa jadi perhatian Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Timnas Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Irak baru saja melakoni laga kontra Bahrain dalam matchday kedua Grup B Piala Teluk 2024. Berlaga di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad pada Kamis (26/12/2024) dini hari WIB, Irak pun harus mengakui kehebatan Bahrain karena tumbang dengan skor 0-2.

Dua gol Bahrain dicetak oleh Ali Madan. Dia mencetak brace pada menit 38 dan 47 yang membawa Bahrain memastikan diri merebut poin penuh.

1. Ketangguhan Bahrain Dibongkar

Usai laga, Ayman Hussein, ungkap penyebab kekalahannya. Dia pun mengakui betul kehebatan dari Timnas Bahrain.

Menurut Ayman Hussein, Bahrain benar-benar terorganisasi dengan rapi, baik di lini pertahanan atau serangan. Kondisi ini membuat Irak tak berkutik hingga tak bisa mendapat peluang untuk mencetak gol.

“Kami tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol melawan Timnas Bahrain, yang terorganisasi dengan rapi dalam pertahanan dan serangan apa pun,” ujar Ayman Hussein, dikutip dari Winwin, Kamis (26/12/2024).

“Kami mencoba di babak kedua tetapi tidak bisa berbuat banyak,” lanjutnya,

“Ini bukan hari yang baik buat kami dan kami bisa memperbaikinya pada pertandingan berikutnya," ucap Ayman Hussein.