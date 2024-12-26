Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Mesti Waspada, Pemain Irak Ungkap Kekuatan Timnas Bahrain yang Tampil Garang di Piala Teluk 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |17:31 WIB
Shin Tae-yong Mesti Waspada, Pemain Irak Ungkap Kekuatan Timnas Bahrain yang Tampil Garang di Piala Teluk 2024
Para pemain Timnas Bahrain kala berlaga. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

PEMAIN Timnas Irak, Ayman Hussein, bongkar garangnya Timnas Bahrain usai saling berhadapan di ajang Gulf Cup 2024 atau Piala Teluk 2024. Hal ini pun bisa jadi perhatian Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Timnas Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Irak baru saja melakoni laga kontra Bahrain dalam matchday kedua Grup B Piala Teluk 2024. Berlaga di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad pada Kamis (26/12/2024) dini hari WIB, Irak pun harus mengakui kehebatan Bahrain karena tumbang dengan skor 0-2.

Timnas Bahrain

Dua gol Bahrain dicetak oleh Ali Madan. Dia mencetak brace pada menit 38 dan 47 yang membawa Bahrain memastikan diri merebut poin penuh.

1. Ketangguhan Bahrain Dibongkar

Usai laga, Ayman Hussein, ungkap penyebab kekalahannya. Dia pun mengakui betul kehebatan dari Timnas Bahrain.

Menurut Ayman Hussein, Bahrain benar-benar terorganisasi dengan rapi, baik di lini pertahanan atau serangan. Kondisi ini membuat Irak tak berkutik hingga tak bisa mendapat peluang untuk mencetak gol.

“Kami tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol melawan Timnas Bahrain, yang terorganisasi dengan rapi dalam pertahanan dan serangan apa pun,” ujar Ayman Hussein, dikutip dari Winwin, Kamis (26/12/2024).

“Kami mencoba di babak kedua tetapi tidak bisa berbuat banyak,” lanjutnya,

“Ini bukan hari yang baik buat kami dan kami bisa memperbaikinya pada pertandingan berikutnya," ucap Ayman Hussein.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.jpg
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/liam_rosenior_foto_sky_sports.jpg
Siapa Liam Rosenior? Calon Pelatih Chelsea yang Baru Pengganti Enzo Maresca
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement