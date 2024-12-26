3 Pemain Timnas Indonesia yang Jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong!

3 pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya ada anak kesayangan Shin Tae-yong.

Boxing Day sendiri merupakan tradisi di Liga Inggris. Jadi, ada pertandingan yang akan berlangsung sehari setelah perayaan Natal atau pada 26 Desember.

Tentunya, laga-laga seru dan menarik yang tersaji bakal menemani hari libur masyarakat usai Hari Natal. Sejumlah pemain Timnas Indonesia pun berpotensi bermain di Boxing Day Liga Inggris 2024-2025.

Pasalnya, beberapa penggawa Timnas Indonesia diketahui berkarier di klub Inggris. Meski nama mereka belum dipastikan dimainkan pelatih, tetap ada kans untuk berlaga. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025:

3. Nathan Tjoe A-On





Salah satu pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 adalah Nathan Tjoe A-On. Dia diketahui bermain di klub Swansea City yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship 2024-2025.

Malam nanti Swansea City pun dijadwalkan berlaga. Mereka akan menjamu Queens Park Rangers FC di Stadion Swansea pada Kamis (26/12/2024) pukul 22.00 WIB. Akankah Nathan Tjoe A-On bermain dalam laga itu?

Sejauh ini, Nathan Tjoe A-On sendiri masih kesulitan mendapat menit bermain. Musim ini, dia tercatat baru bermain 1 kali di ajang Divisi Championship 2024-2025.