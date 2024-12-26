Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:14 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong!
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

3 pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya ada anak kesayangan Shin Tae-yong.

Boxing Day sendiri merupakan tradisi di Liga Inggris. Jadi, ada pertandingan yang akan berlangsung sehari setelah perayaan Natal atau pada 26 Desember.

Tentunya, laga-laga seru dan menarik yang tersaji bakal menemani hari libur masyarakat usai Hari Natal. Sejumlah pemain Timnas Indonesia pun berpotensi bermain di Boxing Day Liga Inggris 2024-2025.

Pasalnya, beberapa penggawa Timnas Indonesia diketahui berkarier di klub Inggris. Meski nama mereka belum dipastikan dimainkan pelatih, tetap ada kans untuk berlaga. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025:

3. Nathan Tjoe A-On

Nathan Tjoe-A-On

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 adalah Nathan Tjoe A-On. Dia diketahui bermain di klub Swansea City yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship 2024-2025.

Malam nanti Swansea City pun dijadwalkan berlaga. Mereka akan menjamu Queens Park Rangers FC di Stadion Swansea pada Kamis (26/12/2024) pukul 22.00 WIB. Akankah Nathan Tjoe A-On bermain dalam laga itu?

Sejauh ini, Nathan Tjoe A-On sendiri masih kesulitan mendapat menit bermain. Musim ini, dia tercatat baru bermain 1 kali di ajang Divisi Championship 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.jpg
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_monster_energy_yamaha_alex_rins.jpg
Yamaha Tertinggal! Alex Rins Bongkar Alasan Mesin V4 Jadi Jalan Keluar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement