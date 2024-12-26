3 pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya ada anak kesayangan Shin Tae-yong.
Boxing Day sendiri merupakan tradisi di Liga Inggris. Jadi, ada pertandingan yang akan berlangsung sehari setelah perayaan Natal atau pada 26 Desember.
Tentunya, laga-laga seru dan menarik yang tersaji bakal menemani hari libur masyarakat usai Hari Natal. Sejumlah pemain Timnas Indonesia pun berpotensi bermain di Boxing Day Liga Inggris 2024-2025.
Pasalnya, beberapa penggawa Timnas Indonesia diketahui berkarier di klub Inggris. Meski nama mereka belum dipastikan dimainkan pelatih, tetap ada kans untuk berlaga. Siapa saja mereka?
Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025:
3. Nathan Tjoe A-On
Salah satu pemain Timnas Indonesia yang jalani Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 adalah Nathan Tjoe A-On. Dia diketahui bermain di klub Swansea City yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship 2024-2025.
Malam nanti Swansea City pun dijadwalkan berlaga. Mereka akan menjamu Queens Park Rangers FC di Stadion Swansea pada Kamis (26/12/2024) pukul 22.00 WIB. Akankah Nathan Tjoe A-On bermain dalam laga itu?
Sejauh ini, Nathan Tjoe A-On sendiri masih kesulitan mendapat menit bermain. Musim ini, dia tercatat baru bermain 1 kali di ajang Divisi Championship 2024-2025.