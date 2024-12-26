Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lini Depan Timnas Indonesia Kerap Dikritik karena Tampil Melempem, Begini Respons Yeom Ki-hun

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |13:29 WIB
Lini Depan Timnas Indonesia Kerap Dikritik karena Tampil Melempem, Begini Respons Yeom Ki-hun
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

LINI depan Tim Nasional (Timnas) Indonesia kerap dikritik karena beberapa kali kesulitan mencetak gol. Menanggapi hal tersebut, pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun pun meminta suporter untuk bersabar karena dirinya dan Shin Tae-yong terus berusaha mengasah ketajaman lini depan Garuda.

Yeom Ki-hun ditunjuk sebagai pelatih striker Timnas Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Mantan penyerang Suwon Bluewings itu diminta untuk mengembangkan bakat striker di Indonesia.

1. Yeom Ki-hun Akui Tengah Bekerja Keras Pertajam Striker Timnas Indonesia

Hingga saat ini, Yeom masih memantau perkembangan para striker Timnas Indonesia. Dia kerap menyaksikan aksi para striker seperti Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, dan Dimas Drajad di liga Indonesia.

"Pembahasan soal penyerang selalu sama di negara manapun. Baik di Korea Selatan maupun negara lain. Lini depan pasti selalu ada sorotan meski belakang juga sangat penting," kata Yeom dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Kamis (26/12/2024).

"Sepak bola butuh gol, dan tugas penyerang adalah mencetak gol. Tapi, jika berbicara lini depan kita (Timnas Indonesia), para pemain masih muda. Ada banyak penyerang muda berkualitas di Indonesia," sambungnya.

Yeom Ki-hun

"Jadi, tugas saya sekarang adalah mengembangkan bakat mereka. Tugas saya adalah meningkatkan kualitas dan perkembangan mereka. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka," tambah pria berusia 41 tahun itu.

