Sindiran Menohok Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia sebagai Rajanya Kartu Merah di Piala AFF 2024

MEDIA asal Vietnam, Soha beri sindiran menohok dengan sebut Timnas Indonesia sebagai rajanya kartu merah di Piala AFF 2024. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab skuad Garuda memang menjadi satu-satunya tim yang mengoleksi kartu merah sepanjang babak fase grup.

1. Dua Kartu Merah untuk Timnas Indonesai di Piala AFF 2024

Tercatat, ada dua kartu merah yang diberikan kepada Timnas Indonesia di babak fase grup Piala AFF 2024. Kartu merah pertama terjadi di laga menghadapi Laos pada 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Kala itu, Marselino Ferdinan mendapat kartu kuning kedua yang membuatnya diusir dari lapangan.

Kartu merah selanjutnya didapat saat anak asuh Shin Tae-yong berhadapan dengan Filipina. Kali ini, giliran Muhammad Ferarri yang diganjar kartu merah langsung oleh wasit.

Catatan buruk ini pun lantas menjadi sorotan bagi media asal Vietnam, Soha. Media tersebut menilai jika Timnas Indonesia adalah raja kartu merah di Piala AFF 2024 ini. Media tersebut juga menyoroti kegagalan skuad garuda lolos dari babak semifinal.

"Tak hanya tersingkir, kesan buruk juga ditinggalkan tim Indonesia di turnamen tersebut karena tak tertandingi dalam hal kartu merah.Secara spesifik, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mendapat kartu merah di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024, bahkan sudah dua kali menerimanya," tulis Soha dikutip Okezone, Kamis (26/12/2024).

2. Meski Kena 2 Kartu Merah, Timnas Indonesia Tak Banyak Lakukan Pelanggaran

Namun meski mencatatkan jumlah kartu merah terbanyak, skuad garuda rupanya tidak melakukan banyak pelanggaran. Tercatat, sepanjang babak fase grup Marselino Ferdinan dan kawan-kawan hanya melakukan 52 pelanggaran.