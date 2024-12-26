Live Malam Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Singapura vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Singapura vs Vietnam di semifinal Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga leg I semifinal Piala AFF 2024 itu bakal tayang secara live di Vision+ channel Sportstars 2, dan akan dimainkan pada malam ini, Kamis (26/12/2024).

Timnas Singapura akan menjadi tim pertama yang memainkan laga kandangnya. Laga tersebut tepatnya akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura.

1. Singapura Bakal Manfaatkan Laga Kandang

Tentu Singapura harus memanfaatkan laga kandang tersebut dengan maksimal. Sebab nantinya The Lions –julukan Timnas Singapura– bakal kesulitan mencuri poin ketika memainkan leg II semifinal Piala AFF 2024 di kandang Vietnam.

Kabar buruknya, rekor Singapura sangat buruk tiap kali berjumpa Vietnam. Berdasarkan laporan dari 11v11, kedua tim sejauh ini sudah 20 kali bertemu sejak 1993.

2. Singapura Punya Rekor Buruk Setiap Kali Jumpa Vietnam





Dari 20 pertemuan itu, Singapura hanya mampu menang di empat pertandingan saja. Sisanya sembilan laga berakhir imbang dan tujuh sisanya Singapura menelan kekalahan.

Terakhir Singapura dan Vietnam bertemu itu terjadi di Piala AFF 2022. Kala itu kedua tim berakhir sama kuat 0-0.