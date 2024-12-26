Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Singapura vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |05:56 WIB
Live Malam Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Singapura vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2024
Timnas Singapura siap sambut Vietnam di semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/fasingapore)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Singapura vs Vietnam di semifinal Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga leg I semifinal Piala AFF 2024 itu bakal tayang secara live di Vision+ channel Sportstars 2, dan akan dimainkan pada malam ini, Kamis (26/12/2024).

Timnas Singapura akan menjadi tim pertama yang memainkan laga kandangnya. Laga tersebut tepatnya akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura.

1. Singapura Bakal Manfaatkan Laga Kandang

Tentu Singapura harus memanfaatkan laga kandang tersebut dengan maksimal. Sebab nantinya The Lions –julukan Timnas Singapura– bakal kesulitan mencuri poin ketika memainkan leg II semifinal Piala AFF 2024 di kandang Vietnam.

Kabar buruknya, rekor Singapura sangat buruk tiap kali berjumpa Vietnam. Berdasarkan laporan dari 11v11, kedua tim sejauh ini sudah 20 kali bertemu sejak 1993.

2. Singapura Punya Rekor Buruk Setiap Kali Jumpa Vietnam

Timnas Singapura vs Thailand

Dari 20 pertemuan itu, Singapura hanya mampu menang di empat pertandingan saja. Sisanya sembilan laga berakhir imbang dan tujuh sisanya Singapura menelan kekalahan.

Terakhir Singapura dan Vietnam bertemu itu terjadi di Piala AFF 2022. Kala itu kedua tim berakhir sama kuat 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661891/kalender-resmi-timnas-indonesia-di-tahun-2026-tatap-fifa-series-rex.webp
Kalender Resmi Timnas Indonesia di Tahun 2026: Tatap FIFA Series!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/winger_vasco_da_gama_paulo_henrique_foto_ig_at_p.jpg
Inter Milan Bidik Winger Vasco da Gama sebagai Solusi Darurat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement