Tak Mau Sekadar Mimpi, Erick Thohir Ingin Timnas Indonesia Benar-Benar Main di Piala Dunia 2026

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa terus meraih kemenangan di sisal aga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab ia mau Timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia dan bukan hanya sekadar mimpi saja.

1. Kualitas Timnas Indonesia Makin Meningkat

Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 127 dunia secara perhitungan FIFA. Peringkat ini meningkat cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

Hal ini tidak terlepas dari performa Timnas Indonesia yang juga terus menanjak. Di sisi lain, program naturalisasi yang digalakkan PSSI juga membuat Skuad Garuda terus berkembang.

"Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur, oleh karena itu kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik," kata Erick dikutip dari Reuters, Kamis (26/12/2024).

"Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi," sambungnya.

Perpaduan pemain keturunan dan lokal yang sama-sama ingin membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di ajang sepak bola dunia menjadi kuncinya. Kombinasi ini menorehkan beberapa sejarah baru, seperti tembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Kita beruntung banyak diaspora kita yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini," tutur Erick.