HOME BOLA LIGA ITALIA

Napoli vs Venezia FC: Jay Idzes Bertekad Tutup 2024 dengan Kemenangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |04:00 WIB
Napoli vs Venezia FC: Jay Idzes Bertekad Tutup 2024 dengan Kemenangan
Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

VENEZIA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes bakal berusaha membantu Venezia FC menang atas Napoli di pekan ke-18 Liga Italia 2024-2025 pada akhir pekan nanti. Sebab ia mau Venezia FC dapat menutup tahun 2024 dengan tiga poin.

1. Punya Modal Penting untuk Kalahkan Napoli.

Baru-baru ini Idzes sukses membawa Venezia meraih kemenangan penting kontra Cagliari di pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025. Berlaga di Stadion Pier Luigi Penzo, pada Minggu 22 Desember 2024, tim berjuluk I Lagunari menang tipis dengan skor 2-1.

Kemenangan itu sangat penting bagi Venezia untuk membuka jalan keluar dari zona degradasi. Saat ini mereka masih terkunci di posisi 19 dengan 13 poin, hanya terpaut dua angka saja dari Hellas Verona yang ada di posisi 17 atau zona aman.

Idzes merayakan dengan gembira kemenangan itu karena didapat di partai kandang terakhir mereka pada tahun 2024. Bek andalan Timnas Indonesia ini kian termotivasi untuk kembali memetik hasil manis di laga akhir penutup tahun ini kontra Napoli.

Jay Idzes

“3 poin hebat di kandang terakhir tahun ini! Satu lagi sebelum akhir 2024. Forza Venezia,” tulis Idzes dalam akun instagramnya, Kamis (26/12/2024).

Halaman:
1 2
      
