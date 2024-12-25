Ini Cara PSSI agar Bahrain Mau Tak Mau Harus Main di Jakarta saat Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia vs Bahrain berakhir 2-2 di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memastikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Sekjen AFC, Datuk Windsor Paul John saat ditemui Erick Thohir di Doha, Qatar.

"Ya kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia," jelas Erick Thohir.

1. Cara PSSI Yakinkan AFC agar Laga Timnas Indonesia Tetap di Jakarta

Seperti yang diketahui, sebelumnya Federasi Sepakbola Bahrai (BFA) meminta agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di lokasi yang netral. Alasannya karena BFA takut keamanan dari para pemain.

Menanggapi hal itu, PSSI pun langsung memperbaiki sistem pembelian tiket dan keamanan di sekitar stadion. Jadi, ketika AFC sidak ke laga kandang Timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Australia pada November 2024 lalu, semuanya berjalan lancar dan aman.

Menurut Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, pihak AFC puas saat memantau langsung kesiapan Timnas Indonesia menjadi tuan rumah laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jadi, AFC pun akhirnya sepakat untuk membiarkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketujuh Grup C nanti tetap digelar di SUGBK pada Maret 2025 mendatang.

“AFC menurunkan timnya saat laga lawan Arab Saudi dan Jepang. Kebetulan pak Ketum meminta saya untuk dibuatkannya Garuda ID (aplikasi untuk membeli tiket laga timnas),” ujar Arya Sinulingga, dilansir dari instagram pribadinya, Rabu (25/12/2024).