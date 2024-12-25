6 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Resmi Main di Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berharga Rp151 Miliar!

SEBANYAK 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Australia di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Timnas Indonesia membidik kemenangan atas Australia demi naik ke posisi dua Grup C yang menggaransi satu tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk meraih kemenangan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat menggantungkan asa kepada enam pemain keturunan di bawah ini.

Pemain-pemain di bawah ini belum berstatus WNI saat Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua Grup C pada Selasa, 10 September 2024 malam WIB. Beberapa bulan berselang, sebagian dari pemain di bawah ini sudah mendapatkan paspor Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

6. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)





Meski diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U-20, tenaga Dion Markx bisa diandalkan Shin Tae-yong jika dibutuhkan. Tinggi badan yang menjulang mencapai 188 sentimeter, membuat Dion Markx bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia.

5. Tim Geypens (FC Emmen)





Seperti Dion Markx, Tim Geypens disinyalir akan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Kehadiran Tim Geypens bisa menambah persaingan di posisi wing back kiri, yang mana sebelum kehadiran Tim Geypens sudah terdapat Calvin Verdonk, Nathan Tjoe A-On, Shayne Pattynama dan Pratama Arhan.