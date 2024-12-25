Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Oman vs Qatar di Gulf Cup 2024: Tumbang 1-2, The Maroons Terpuruk di Dasar Klasemen Grup A

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |05:44 WIB
Hasil Timnas Oman vs Qatar di Gulf Cup 2024: Tumbang 1-2, <i>The Maroons</i> Terpuruk di Dasar Klasemen Grup A
Timnas Qatarkalah 1-2 dari Oman di Gulf Cup 2024. (Foto: Instagram/qfa)
SULAIKBIKHAT – Tim Nasional (Timnas) Oman berhasil menumbangkan Qatar di matchday kedua Grup A Gulf Cup 2024, pada Selasa 24 Desember 2024 malam WIB. Bermain di Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Stadium, Sulaikbikhat, Kuwait, Oman tepatnya menang dengan skor 2-1 atas Qatar.

Bagi Oman, itu menjadi kemenangan perdananya di edisi ke-26 dari turnamen antara negara Teluk Arab tersebut. Sebelumnya, Oman ditahan tim tuan rumah Kuwait 1-1.

Berkat kemenangan 2-1 atas Qatar, Oman pun kini bertengger di puncak klasemen sementara Grup A Gulf Cup 2024. Oman menempati posisi pertama dengan 4 poin.

Sementara itu, bagi Qatar kekalahan itu juga menjadi kekalahan perdana mereka di Gulf Cup 2024. Sebelumnya saat melawan Uni Emirat Arab (UEA), tim berjuluk The Maroons itu berhasil mencuri satu poin berkat hasil imbang 1-1.

Timnas Oman vs Qatar (ig/qfa)

Kini Grup A tinggal menyisakan satu laga lagi. Qatar akan melawan Kuwait, sementara UEA akan menantang Oman. Keempat tim masih memiliki kans sama besar untuk bisa lanjut ke babak semifinal.

