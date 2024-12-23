Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Herve Renard Dipecat Timnas Arab Saudi Setelah Kalah 2-3 dari Bahrain di Gulf Cup 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |06:11 WIB
Nasib Herve Renard sebagai pelatih Timnas Arab Saudi berada di ujung tanduk. (Foto: X/@football_li5)
A
A
A

HERVE Renard dipecat Timnas Arab Saudi setelah kalah 2-3 dari Bahrain di Gulf Cup 2024? Timnas Arab Saudi dan Bahrain yang merupakan rival Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga tergabung di Grup B Gulf Cup 2024.

Arab Saudi dan Bahrain bertemu di Jaber International Stadium, Kuwait City, Senin (23/12/2024) dini hari WIB. pelatih Timnas Arab Saudi Herve Renard menurunkan para pemain andalannya.

Timnas Arab Saudi kalah 2-3 dari Bahrain. (Foto: X/@SaudiNT)

Beberapa di antaranya Ali Al Bulayhi, kapten Yasir Al Shahrani, Mohammed Kano hingga Abdullah Radif. Namun, di luar dugaan Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- justru tertinggal terlebih dulu dari Bahrain!

Gol-gol Maroons -julukan Timnas Bahrain- dicetak Mahdi Abduljabbar pada menit 18, Mahdi Faisal Ebrahim Al-Humaidan (38’) dan Mohamed Marhoon (76’). Sementara itu, Arab Saudi hanya bisa memperkecil kedudukan lewat gol yang dicetak Musab Fahd Al-Juway (73’) dan Saleh Khalid Mohammed Al-Shehri (86’).

Hasil ini membuat Timnas Arab Saudi terbenam di dasar klasemen Grup B dengan nol poin. Sementara Timnas Bahrain duduk di puncak klasemen Grup B dengan tiga angka, sama persis dengan Irak di posisi dua yang di laga pertama menang 1-0 atas Yaman.

Bagi Timnas Arab Saudi, hasil ini memperpanjang catatan buruk mereka yang tak pernah menang dalam lima laga terakhir. Di lima laga terakhir, Timnas Arab Saudi hanya mendapatkan dua imbang dan tiga kalah!

