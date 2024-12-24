Kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain Dekatkan Timnas Indonesia ke Pintu Masuk Piala Dunia 2026?

Kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain berpotensi membantu Timnas Indonesia ke pintu masuk Piala Dunia 2026. (Foto: JFA JP)

POTENSI kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025, akan mendekatkan Timnas Indonesia ke pintu masuk Piala Dunia 2026? Setelah gagal total di Piala AFF 2024, fokus Timnas Indonesia beralih ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hingga matchday keenam Grup C, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Mengekor di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka. Kemudian, di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol. Berdasarkan kondisi ini, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Kebetulan, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025. Meski secara ranking FIFA berbeda jauh (26 berbanding 130 dunia), kualitas pemain Timnas Indonesia bisa dibilang setara atau bahkan lebih baik ketimbang Australia.

Timnas Indonesia bisa menyalip Australia jika tiga kondisi di bawah ini terjadi. Pertama, Timnas Indonesia menang atas Australia, sesuatu yang akan mengejutkan dunia jika ini terjadi.