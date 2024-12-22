Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Libas Tiga Raja United 8-4, Pelatih Fafage Banua Senang Evan Soumilena Cs Awali Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 dengan Manis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |22:00 WIB
Libas Tiga Raja United 8-4, Pelatih Fafage Banua Senang Evan Soumilena Cs Awali Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 dengan Manis
Fafage Banua menang atas Tiga Radja United. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

SUKOHARJO – Pelatih Fafage Banua, Sayan Karmadi senang bukan main timnya memetik kemenangan 8-4 atas Tiga Raja United di hari kedua pekan pertama Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025. Itu berarti kini Fafage Banua sudah mengoleksi 6 poin, yang menurut Sayan itu menjadi awal yang manis untuk timnya.

“Anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Saya apresiasi usaha mereka. Alhamdulillah, 6 poin ini jadi start yang bagus untuk perjalanan kami ke depan,” ujar Head Coach Fafage Banua, Sayan Karmadi, di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024).

Sayan menambahkan, raihan 6 poin dari dua pertandingan di awal Liga PFL ini menjadi modal penting bagi tim dalam menghadapi laga-laga berikutnya.

Pada pertandingan ini, Fafage Banua menunjukkan permainan menyerang yang luar biasa. Pivot andalan Timnas yang bermain untuk Fafage Banua, Evan Soumilena, menjadi pembuka gol. Di menit ke-4, tendangan keras Evan membentur pemain Tiga Raja United, Febrian Alfindrio, dan berujung gol bunuh diri. Skor 1-0 untuk Fafage Banua.

Tiga Raja United tidak tinggal diam. Rahmatullah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-6 melalui tembakan akurat ke pojok kiri gawang. Dua menit kemudian, Syarif Hidayatullah mencetak gol spektakuler untuk membawa Tiga Raja United berbalik unggul 2-1.

Fafage Banua vs Tiga Radja United. (pfl.indonesia)

Namun, Fafage Banua segera merespons. Evan Soumilena mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-14. Momentum berlanjut, dalam empat menit, Fafage Banua sukses menambah lima gol. Ryan Dwi Renaldi mencetak gol pada menit ke-15, Diego Rodrigo Focenza De Menezez di menit ke-17, dan Irfan Maulana pada menit ke-18.

Pada menit ke-19, Evan Soumilena kembali mencetak dua gol, memastikan Fafage Banua menutup babak pertama dengan keunggulan telak 7-2.

Di babak kedua, Tiga Raja United berusaha bangkit. Muhammad Faturahman mencetak gol pada menit ke-24 untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, Fafage Banua menipiskan harapan mereka dengan gol Ari Ramdani pada menit ke-31.

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
