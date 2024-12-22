Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Evan Soumilena Menggila, Fafage Banua Menang 8-4 atas Tiga Radja United

Fafage Banua menang 8-4 atas Tiga Radja United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

SUKOHARJO - Kemenangan telak baru saja direbut Fafage Banua atas Tiga Rajda United di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) sore WIB. Bermain di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Fafage tepatnya menang dengan skor 8-4.

Dalam laga itu, bintang Fafage, Evan Soumilena tampil menggila. Bagaimana tidak, Evan sukses mencetak empat gol alias quadtrick untuk bisa memabntu Fafage menang 8-4.

Jalannya Pertandingan

Fafage Banua tampil begitu percaya diri dalam laga itu. Sebab, mereka langsung menggempur pertahanan tim lawan untuk mencetak gol cepat.

Pertahanan Tiga Radja United cukup kewalahan meladeni permainan agresif tim lawan. Alhasil mereka hanya mengandalkan serangan balik karena fokus bertahan.

Fafage Banua menutup laga pada babak pertama dengan keunggulan telak atas tim lawan. Sebab, mereka mampu mencetak tujuh gol, sedangkan Tiga Radja United hanya mampu menceploskan dua gol.

Tiga Radja United dan Fafage Banua bermain agresif pada babak kedua setelah berbenah diri saat turun minum. Sebab, kedua tim ingin meraih hasil maksimal dalam laga itu.