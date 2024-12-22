Pelatih Cosmo JNE Ungkap Kunci Rahasia Kemenangan 4-2 atas Rafhely FC di Pro Fusal League Indonesia 2024-2025

SUKOHARJO – Pelatih Cosmo JNE Jakarta, Motonori Baba, senang timnya berhasil memetik kemenangan 4-2 atas Rafhely FC di hari kedua pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Menurut Motonori Baba, perrforma timnya sangat luar biasa, sebab strategi mereka bermain ofensif berjalan dengan baik.

"Lawan hari ini adalah tim yang tangguh. Rafhely menciptakan beberapa situasi berbahaya, tetapi kami mampu mengontrol permainan," katanya dalam konferensi pers pasca pertandingan, di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Minggu (22/12/2024).

"Kunci keberhasilan hari ini adalah kami bermain ofensif dan terus menyerang," ujar Motonori.

Pertandingan yang digelar di GOR Bung Karno Sukoharjo ini dimulai dengan intensitas tinggi dari kedua tim. Tempo permainan yang cepat membuat jual beli serangan terjadi sejak menit pertama. Namun, kedua tim kesulitan memanfaatkan peluang hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Cosmo JNE Jakarta menggila. Dua gol cepat dicetak di menit awal pertandingan. Pada menit ke-21, tendangan kilat Andri Kustiawan membobol gawang lawan. Dua menit kemudian, sepakan Muhammad Zakaria Anwar gagal ditepis kiper lawan, membuat tim asal Jakarta itu unggul 2-0.

Berusaha mengejar ketertinggalan, Rafhely FC meningkatkan intensitas serangan. Muhammad Sanjaya tampil gemilang dengan mencetak dua gol dalam waktu singkat di menit ke-23 dan 28, menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Cosmo JNE Jakarta berusaha keras untuk kembali menguasai jalannya pertandingan. Tembakan keras di menit ke-36 oleh Dewa Rizky Amanda tak mampu dicegah kiper Farhan Helmi Lubis yang pandangannya terhalang, menjadikan skor 3-2 untuk Cosmo JNE Jakarta.

Tiga menit kemudian, Roby Hilman Maulana memanfaatkan bola muntah untuk mencetak gol, memperlebar keunggulan Cosmo JNE Jakarta menjadi 4-2.