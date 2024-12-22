Bikin Moncongbulo FC Babak Belur 7-1, Pelatih Unggul FC Beberkan Kunci Rahasianya

SUKOHARJO – Kemenangan telak berhasil diraih Unggul FC atas Moncongbulo FC di pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (22/12/204) pagi WIB. Menurut pelatih Unggul FC, Joao Almeida, timnya berhasil menang berkat strategi berjalan dengan baik.

Karena itu, Joao Almeida memuji kerja keras anak asuhnya yang mampu bermain konsisten meski baru menjalani laga berat melawan Halus FC sehari sebelumnya. Pada laga melawan Halus FC itu, Unggul FC pun berhasil menang dengan skor 4-3.

Itu berarti Unggul FC berhasil melalui dua laga di awal pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 dengan sangat baik. Tak heran jika Almeida merasa bangga.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim saya. Mereka mengikuti rencana dengan sangat baik dan bermain serius. Kemarin kami menghadapi pertandingan yang sulit, tetapi hari ini mereka menunjukkan kekuatan mental dan kemampuan luar biasa melawan Moncongbulo, tim dengan pemain dan pelatih yang sangat berkualitas,” ujar Almeida, di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Minggu (22/12/2024).

Joao mengatakan fokus dan determinasi para pemainnya sebagai kunci keberhasilan dalam dua laga awal. Tak heran tujuh gol berhasil diciptakan Unggul FC.

“Kami telah bekerja keras selama beberapa minggu terakhir, dan hasil ini adalah buah dari usaha bersama. Saya bangga dengan tim saya,” tambah Almeida.

Kapten tim Unggul FC, Ikhsani Fajar, menyampaikan rasa syukur atas hasil positif ini. Ia menegaskan pentingnya dua kemenangan awal untuk membangun momentum di liga.

“Kami sangat bersyukur dengan hasil ini. Dua kemenangan awal memberikan 6 poin penting yang jadi modal besar untuk menatap liga ke depan. Kami optimis bisa terus tampil maksimal,” kata Ikhsani.