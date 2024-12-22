Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |12:02 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Real Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025 hanya di Vision+ (Foto: Real Madrid)
A
A
A

JAKARTA – Real Madrid akan menghadapi Sevilla pada pekan ke-18 La Liga 2024-2025. Pertandingan antara Real Madrid dan Sevilla ini dijadwalkan kick-off pada Minggu, 22 Desember 2024 bertempat di Santiago Bernabeu. Saksikan Real Madrid vs Sevilla secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Real Madrid, yang kini berada di posisi ketiga klasemen LaLiga, akan berusaha untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Los Blancos tengah berambisi memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen dan pesaing terdekat mereka. Pasukan Carlo Ancelotti diharapkan dapat menguasai pertandingan dan mempertahankan posisi mereka di papan atas.

Real Madrid

Akankah Sevilla meraih kemenangan di kandang Real Madrid, atau akankah Los Blancos kembali menunjukkan dominasinya? Simak jadwalnya berikut:

Jadwal Nonton Real Madrid vs Sevilla:

• Tanggal: Minggu, 22 Desember 2024

• Waktu: 22:10 WIB

• Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Tunggu apalagi? Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

Halaman:
1 2
      
