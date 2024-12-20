Persaingan Ketat di Papan Atas Klasemen! Streaming Bayern Munich vs RB Leipzig di Vision+

JAKARTA – Derby sengit bertabur bintang akan hadir dalam gelaran pekan ke 18 Bundesliga 2024-2025. Pertandingan antara Bayern Munich dan Leipzig dijadwalkan hari Sabtu (21/12/24) di Allianz Arena. Saksikan pertandingan Bayern Munich vs RB Leipzig secara streaming di chanel Soccer Vision+ dengan klik di sini.

Bayern Munich bayern pemilik takhta sementara Bundesliga bertekad meraih 3 poin di kandang sendiri! Sedangkan RB Leipzig dibawah asuhan Marco Rose akan melanjutkan performa impresifnya dalam rentetan kemenangan di dua laga sebelumnya.

Akankah Bayern Munich kembali memperkokoh posisinya di puncak, atau justru Leipzig yang sukses membuat kejutan besar? Saksikan laga penuh drama dan intensitas tinggi di Vision+, berikut jadwalnya:

Jadwal Nonton Bayern Munich vs RB Leipzig:

● Tanggal: Sabtu, 21 Desember 2024

● Waktu: 02:25 WIB