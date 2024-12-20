Timnas Norwegia Tolak Hadapi Israel di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Minta FIFA Sanksi Dulu IFA

OSLO – Asosiasi Sepakbola Norwegia (NFF) menegaskan sikapnya usai undian Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa mempertemukan Timnas Norwegia dan Timnas Israel dalam satu grup. Mereka mendesak FIFA untuk lebih dulu mengusut dulu kasus pelanggaran HAM yang dilakukan negara tersebut di Palestina.

Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa telah selesai dilakukan pekan ini. Hasilnya, Norwegia masuk ke Grup I bersama Jerman atau Italia, Estonia, Moldova, dan Israel.

NFF lewat Ketua Umum-nya, Lisa Klaveness, langsung merespons negatif hasil undian tersebut terutama soal kehadiran Israel. Ia menegaskan, federasi dan tim nasional akan sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait situasi keamanan di Gaza, Palestina.

“NFF berdiri bersama Pemerintah Norwegia dalam tuntutannya untuk segera mengakhiri serangan terhadap warga sipil yang tak bersalah di Gaza,” tegas Klaveness, dikutip dari YNetNews, Jumat (20/12/2024).

“Undian ini sulit bagi kami, di luar murni soal aspek olahraga. Tidak ada dari kami yang memiliki sikap berbeda terkait serangan Israel terhadap warga sipil Gaza yang berkepanjangan,” imbuh perempuan berpaspor Norwegia tersebut.

Lebih lanjut, Klaveness mengingatkan, Norwegia secara aktif terus menuntut agar Israel terkena sanksi tegas sebagai hukuman atas serangan ke Gaza. Sebab, sikap serupa ditunjukkan UEFA dan FIFA terhadap invasi Rusia ke Ukraina.