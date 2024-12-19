Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Legawa Erick Thohir soal Timnas Indonesia yang Alami Penurunan Ranking FIFA: Enggak Apa-Apa Memang Sudah Diprediksi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:13 WIB
Respons Legawa Erick Thohir soal Timnas Indonesia yang Alami Penurunan Ranking FIFA: Enggak Apa-Apa Memang Sudah Diprediksi
Erick Thohir soal penampilan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Erick Thohir soal Timnas Indonesia yang alami penurunan ranking FIFA menarik diulas. Ketua Umum PSSI itu tidak mempermasalahkan hal itu karena memang sudah diprediksi.

Ya, Timnas Indonesia harus turun dua tingkat dalam daftar terbaru yang dirilis FIFA pada Kamis (19/12/2024). Setelah melonjak lima strip ke posisi 125, kini pasukan Shin Tae-yong harus rela turun ke urutan 127.

Erick Thohir

Penurunan ini tak luput dari performa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari tiga laga yang telah dimainkan di fase Grup B, Skuad Garuda meraup satu kemenangan kontra Myanmar, imbang lawan Laos, dan kalah dari Vietnam.

Terkait hal itu, Erick tidak terlalu mempermasalahkannya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memang sudah memprediksi hal tersebut mengingat Timnas Indonesia menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024.

“Enggak apa-apa, kan memang sudah diprediksi. Ketika kita menurunkan tim muda di AFF pastikan sudah ada perhitungan,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (19/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973/jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191912/timnas_indonesia-94VL_large.jpg
Prediksi Calon Lawan Timnas Indonesia di AFC Nations League
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660251/ikuti-jejak-sty-dan-luis-milla-john-herdman-bakal-gandeng-pelatih-lokal-hru.webp
Ikuti Jejak STY dan Luis Milla, John Herdman Bakal Gandeng Pelatih Lokal?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Punya Aura Pemimpin, Jay Idzes Disebut Layak Jadi Kapten Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement