Respons Legawa Erick Thohir soal Timnas Indonesia yang Alami Penurunan Ranking FIFA: Enggak Apa-Apa Memang Sudah Diprediksi

RESPONS Erick Thohir soal Timnas Indonesia yang alami penurunan ranking FIFA menarik diulas. Ketua Umum PSSI itu tidak mempermasalahkan hal itu karena memang sudah diprediksi.

Ya, Timnas Indonesia harus turun dua tingkat dalam daftar terbaru yang dirilis FIFA pada Kamis (19/12/2024). Setelah melonjak lima strip ke posisi 125, kini pasukan Shin Tae-yong harus rela turun ke urutan 127.

Penurunan ini tak luput dari performa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari tiga laga yang telah dimainkan di fase Grup B, Skuad Garuda meraup satu kemenangan kontra Myanmar, imbang lawan Laos, dan kalah dari Vietnam.

Terkait hal itu, Erick tidak terlalu mempermasalahkannya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memang sudah memprediksi hal tersebut mengingat Timnas Indonesia menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024.

“Enggak apa-apa, kan memang sudah diprediksi. Ketika kita menurunkan tim muda di AFF pastikan sudah ada perhitungan,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (19/12/2024).