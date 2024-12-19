Gara-Gara Hal Ini, Achmad Maulana Yakin Timnas Indonesia Lolos Final Piala AFF 2024

SOLO – Pemain Timnas Indonesia, Achmad Maulana, optimistis Timnas Indonesia melangkah jauh di Piala AFF 2024. Dia bahkan yakin skuad Garuda akan lolos final Piala AFF 2024.

Tentu saja, Achmad Maulana punya alasan khusus atas rasa optimistisnya tersebut. Dia menilai kini Timnas Indonesia menjadi lebih kompak ketimbang sebelumnya sehingga diyakini bisa bekerja lebih baik untuk meraih kemenangan dan lolos final Piala AFF 2024.

Sejatinya, Timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi kurang mengenakkan. Pasalnya, peluang Skuad Garuda untuk lolos ke semifinal menipis setelah laga Filipina versus Vietnam berakhir imbang 1-1 pada Rabu 18 Desember 2024.

Ditambah lagi, Timnas Myanmar juga sukses memenangkan pertandingan kontra Laos dengan skor 3-2. Deretan hasil ini mengecilkan peluang Timnas Indonesia untuk lolos mulus ke semifinal.

Sebab, Timnas Indonesia bersama dengan Filipina dan Myanmar kini memiliki perolehan poin yang sama (4 poin). Sementara itu, Vietnam duduk di puncak dengan koleksi tujuh poin.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.