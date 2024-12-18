Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Soroti Timnas Malaysia yang Mulai Bangun Kekuatan: Kami Juga Jangan Berpuas Diri!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |23:11 WIB
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, soroti Timnas Malaysia yang mulai bangun kekuatan. Dia pun meminta Timnas Indonesia untuk tidak berpuas diri dengan situasi yang ada saat ini.

Ya, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) yang memulai membangun kekuatan kembali. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini ditukangi oleh Peter Cklamovski. Penunjukan pelatih baru itu diharapkan dapat mendompleng performa Timnas Malaysia.

Erick Thohir mengatakan sepakbola Asia Tenggara perlahan bangkit. Timnas Malaysia pun kini sedang berbenah diri agar dapat lebih baik lagi ke depan.

"Saya dengar, Malaysia juga mau kembali membangun sepakbolanya. Ada coach baru, terus ada juga CEO, kita akan lakukan ini," kata Erick Thohir di Jakarta, belum lama ini.

Erick Thohir pun mengatakan PSSI saat ini sedang dalam langkah-langkah positif membuat Timnas Indonesia bisa bersaing dalam kancah sepakbola dunia. Dia tekankan pihaknya harus terus bergerak ke depan.

"Ya, ini, kembali apa pun yang sudah kita (PSSI) dapatkan hari ini jangan berpuas diri, kita harus melangkah maju," ucap Erick Thohir.

"Kita harus jaga mimpi kita. Kalau tidak, ya kita lewat lagi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
