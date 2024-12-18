Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Filipina yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor Keturunan Norwegia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |13:59 WIB
5 Pemain Filipina yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor Keturunan Norwegia
Timnas Filipina yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/phifootball)
A
A
A

ADA 5 pemain Filipina yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pasalnya Timnas Indonesia akan melawan Filipina di laga pamungkas Grup B yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Sesuai namanya laga pamungkas, pertemuan melawan Filipina menjadi pertandingan terakhir Garuda di fase grup sekaligus menentukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesai ke semifinal Piala AFF 2024. Jadi, kemenangan menjadi wajib diraih pasukan Shin Tae-yong.

Tentu Garuda tak bisa menyepelekan Filipina yang sejauh ini belum kalah di dua laga Grup B Piala AFF 2024. Setidaknya ada sejumlah pemain yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Filipina yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala AFF 2024:

5. Sandro Reyes

Sandro Reyes

Sandro Reyes adalah gelandang muda Filipina yang tengah bermain di kasta ketiga Liga Jerman bersama FC Gutersloh. Meski sangat muda, yakni berusia 21 tahun, Reyes sudah menjadi andalan di tim berjuluk The Azkals tersebut.

Terbukti dengan 19 caps yang sudah dicatatkan Reyes bersama Filipina. Pada Piala AFF 2024, ia pun sudah mencetak satu gol saat Filipina menahan Laos 1-1 di Grup B.

4. Michael Baldisimo

Baldisimo merupakan pemain San Jose yang bermain di MLS. Ia adalah seorang gelandang bertahan berusia 24 tahun dan memiliki darah Kanada.

Selama Piala AFF 2024, Baldisimo sudah bermain dua kali. Ia pun dipercaya akan menjadi tembok sulit untuk Timnas Indonesia saat kedua tim berjumpa.

Halaman:
1 2 3
      
