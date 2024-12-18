Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Dapat Kabar Buruk Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024, 1 Pemain Dikonfirmasi Cedera!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |11:01 WIB
Shin Tae-yong Dapat Kabar Buruk Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024, 1 Pemain Dikonfirmasi Cedera!
Shin Tae-yong dapat kabar buruk jelang Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong mendapat kabar buruk jelang Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo, Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, mengonfirmasi Rivaldo Pakpahan mengalami cedera engkel.

Alhasil, gelandang Borneo FC itu berpotensi absen melawan Filipina. Padahal, peran Rivaldo Pakpahan sangat dibutuhkan untuk menjadi tandem Arkhan Fikri di lini sentral Timnas Indonesia.

Saat Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam, Rivaldo Pakpahan tampil oke di lini tengah. Sayangnya di menit 40, gelandang 21 tahun itu mengalami cedera engkel dan digantikan Rafael Struick.

“Rivaldo (Pakpahan) cedera engkel,” kata Sumardji kepada Okezone.com via WhatsApp, Rabu (18/12/2024).

Rivaldo Pakpahan cedera jelang Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/@rivaldoepakpahan)

(Rivaldo Pakpahan cedera jelang Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/@rivaldoepakpahan)

Belum lama ini, Rivaldo juga mengunggah stories Instagram dirinya mengenakan tongkat/alat bantu berjalan. Namun, belum diketahui seberapa parah cedera Rivaldo menjelang laga melawan Filipina.

Terlepas dari itu, Timnas Indonesia baru akan berlatih pada sore hari ini, Rabu (18/12/2024), setelah beristirahat sejenak. Sumardji mengatakan, pasukan Shin Tae-yong akan bertolak dari Jakarta ke Solo dan langsung latihan.

