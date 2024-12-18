Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Indonesia yang Kini Berkarier di Klub FC Utrecht, Nomor 1 Miliano Jonathans!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:49 WIB
3 Pemain Keturunan Indonesia yang Kini Berkarier di Klub FC Utrecht, Nomor 1 Miliano Jonathans!
Miliano Jonathans, 1 dari 3 pemain keturunan Indonesia yang memperkuat FC Utrecht. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan Indonesia yang kini berkarier di klub FC Utrecht akan diulas Okezone. FC Utrecht di luar dugaan masuk ke dalam bursa perburuan gelar juara Eredivisie 2024-2025.

Hingga pekan ke-16, FC Utrecht duduk di posisi tiga dengan 36 poin, terpaut enam angka dari PSV Eindhoven di puncak klasemen. Meroketnya posisi FC Utrecht tak lepas dari keberadaan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang ada di sana.

Tercatat, ada tiga pemain keturunan Indonesia yang kini membela FC Utrecht. Bahkan, salah satunya berstatus pemain Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain keturunan Indonesia yang memperkuat FC Utrecht?

Berikut 3 pemain keturunan Indonesia yang kini berkarier di klub FC Utrecht:

3. Ivar Jenner

Ivar Jenner

Ivar Jenner statusnya hanya membela Jong Utrecht atau FC Utrecht U-21. Namun, gelandang 20 tahun ini beberapa kali berlatih bersama tim utama, termasuk disertakan ke dalam skuad senior saat FC Utrecht menjalani pramusim 2023-2024 dan 2024-2025.

Saat ini Ivar Jenner berstatus kapten dan jenderal lapangan tengah Jong Utrecht. Tercatat musim ini, Ivar Jenner telah 12 kali bermain bersama Jong Utrecht yang eksis di Liga 2 Belanda 2024-2025.

2. Ole Romeny

Ole Romeny

Nama selanjutnya ada Ole Romeny. Pemain yang dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) telah mencetak dua gol dari 13 laga Eredivisie 2024-2025.

Sayangnya dalam delapan pertandingan terakhir di Eredivisie 2024-2025, Ole Romeny hanya lima kali dimainkan, itu pun dari bangku cadangan. Beredar kabar, winger 24 tahun ini akan hengkang ke klub Liga 2 Inggris 2024-2025, Oxford United, pada Januari 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659877/koi-bantah-intimidasi-atlet-kickboxing-andi-jerni-justru-kami-perjuangkan-haknya-mwx.webp
KOI Bantah Intimidasi Atlet Kickboxing Andi Jerni: Justru Kami Perjuangkan Haknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
PSIM Yogyakarta Gagal Menang di Jepara, Van Gastel Soroti Atmosfer Stadion Tanpa Penonton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement