3 Pemain Keturunan Indonesia yang Kini Berkarier di Klub FC Utrecht, Nomor 1 Miliano Jonathans!

SEBANYAK 3 pemain keturunan Indonesia yang kini berkarier di klub FC Utrecht akan diulas Okezone. FC Utrecht di luar dugaan masuk ke dalam bursa perburuan gelar juara Eredivisie 2024-2025.

Hingga pekan ke-16, FC Utrecht duduk di posisi tiga dengan 36 poin, terpaut enam angka dari PSV Eindhoven di puncak klasemen. Meroketnya posisi FC Utrecht tak lepas dari keberadaan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang ada di sana.

Tercatat, ada tiga pemain keturunan Indonesia yang kini membela FC Utrecht. Bahkan, salah satunya berstatus pemain Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain keturunan Indonesia yang memperkuat FC Utrecht?

Berikut 3 pemain keturunan Indonesia yang kini berkarier di klub FC Utrecht:

3. Ivar Jenner





Ivar Jenner statusnya hanya membela Jong Utrecht atau FC Utrecht U-21. Namun, gelandang 20 tahun ini beberapa kali berlatih bersama tim utama, termasuk disertakan ke dalam skuad senior saat FC Utrecht menjalani pramusim 2023-2024 dan 2024-2025.

Saat ini Ivar Jenner berstatus kapten dan jenderal lapangan tengah Jong Utrecht. Tercatat musim ini, Ivar Jenner telah 12 kali bermain bersama Jong Utrecht yang eksis di Liga 2 Belanda 2024-2025.

2. Ole Romeny





Nama selanjutnya ada Ole Romeny. Pemain yang dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) telah mencetak dua gol dari 13 laga Eredivisie 2024-2025.

Sayangnya dalam delapan pertandingan terakhir di Eredivisie 2024-2025, Ole Romeny hanya lima kali dimainkan, itu pun dari bangku cadangan. Beredar kabar, winger 24 tahun ini akan hengkang ke klub Liga 2 Inggris 2024-2025, Oxford United, pada Januari 2025.