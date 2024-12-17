Oxford United Ingin Datangkan Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny, Segera Susul Marselino Ferdinan?

KLUB asal Inggris, Oxford United, dikabarkan ingin mendatangkan calon penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny. Akankah Oxford United akhirnya pindah dari FC Utrecht untuk susul Marselino Ferdinan ke Oxford United.

Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Selasa (17/12/2024), Ole Romeny dikabarkan akan pindah ke Inggris dengan gabung Oxford United. Kabar ini muncul usai klub Ole saat ini, yakni FC Utrecht, diketahui pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans.

Demi mendapatkan jasa Ole Romeny, Oxford United bahkan dikabarkan takkan ragu menggelontorkan dana besar. Mereka siap membayar biaya enam digit, meski belum diketahui pasti berapa nominalnya.

“BREAKING: Setelah kedatangan penyerang baru Milliano Jonathans, Kini Ole Romeny mungkin akan pindah ke Inggris. Oxford United bersedia membayar biaya enam digit untuk mengakuisisi Romeny dari FC Utrecht,” tulis akun Instagram @futboll.indonesiaa.