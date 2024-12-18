Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dukung Timnas Vietnam Kalahkan Filipina di Piala AFF 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |09:23 WIB
Timnas Indonesia Dukung Timnas Vietnam Kalahkan Filipina di Piala AFF 2024?
Timnas Vietnam dan Filipina akan bertemu di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@theaseanball)
A
A
A

TIMNAS Indonesia mendukung Timnas Vietnam kalahkan Filipina di Piala AFF 2024? Sesuai jadwal, Timnas Filipina akan menjamu Vietnam di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Rabu (18/12/2024) pukul 19.00 WIB.

Skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- saat ini memuncaki klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi enam angka. Koleksi enam poin itu didapat skuad asuhan Kim Sang-sik hanya dari dua pertandingan (menang 4-1 atas Laos dan 1-0 kontra Timnas Indonesia).

Duel Timnas Filipina vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

(Duel Timnas Filipina vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Di sisi lain, The Azkals -julukan Timnas Filipina- duduk di posisi tiga dengan koleksi dua angka setelah melewati dua laga. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad Garuda duduk di posisi dua dengan empat angka setelah melewati tiga pertandingan.

Melihat kondisi di atas, Timnas Vietnam dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang atas Filipina malam ini. Koleksi sembilan angka dipastikan takkan mengeser Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- dari status juara Grup B.

Peluang Timnas Vietnam menang atas Filipina cukup besar. Dalam enam pertemuan terakhir di semua kompetisi, Timnas Vietnam selalu menang atas Filipina. Kemenangan terakhir tersaji di matchday kelima Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 dengan skor 3-2.

Jika Timnas Vietnam benar menang atas Filipina, Timnas Indonesia tinggal berharap laga Myanmar vs Laos berakhir imbang, atau Laos yang memenangkan pertandingan. Andai ini yang terjadi, Timnas Indonesia tinggal butuh menang atas Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB untuk lolos ke semifinal sebagai runner-up.

