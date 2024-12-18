Kapan Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024?

TIM Nasional (Timnas) Indonesia tinggal menyisakan laga melawan Filipina di fase grup Piala AFF 2024. Lantas kapan pertandingan krusial itu akan dimainkan?

Ya, Timnas Indonesia yang sudah memainkan tiga laga di Grup B Piala AFF 2024 tinggal menyisakan satu pertandingan lagi. Lawan terakhir pasukan Shin Tae-yong itu pun adalah Filipina yang kini bertengger di posisi ketiga Grup B, tepat di bawah Timnas Indonesia.

Kendati demikian, Filipina masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum melawan Timnas Indonesia. Tepatnya Filipina akan melawan Vietnam, yang mana laga tersebut digelar hari ini, Rabu (18/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Filipina berstatus tuan rumah di laga kontra Vietnam tersebut. Setelah bertanding di Stadion Rizal Memorial, barulah pasukan Filipina pergi ke Solo, Indonesia untuk bermain di Stadion Manahan.

Pertandingan di Solo antara Timnas Indonesia vs Filipina bisa dikatakan menjadi sangat krusial untuk kedua tim. Sebab akan menjadi penentu lolos atau tidaknya mereka ke babak selanjutnya.

Nantinya, kemenangan atas Filipina akan memberikan Timnas Indonesia memiliki 7 poin. Jumlah itu sudah cukup setidaknya untuk memastikan posisi runner-up di Grup B.