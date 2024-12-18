Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Thailand Menang Dramatis atas Singapura di Piala AFF 2024

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah Thailand menang dramatis atas Singapura di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA tidak terdampak kemenangan Thailand atas Singapura.

Skuad asuhan Shin Tae-yong masih tertahan di peringkat 127 dunia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sempat turun dua posisi dari peringkat 127 ke 125 dunia setelah kalah 0-1 dari Vietnam di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB.

(Timnas Thailand menang 3-2 atas Singapura. (Foto: Instagram/@changsuek)

Bagaimana dengan Thailand dan Singapura? Berkat kemenangan dramatis 4-2 atas Singapura (Thailand sempat tertinggal 0-2), skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- mendapatkan tambahan 1,51 poin di ranking FIFA.

Sayangnya, tambahan poin itu belum cukup menaikkan posisi Masatada Ishii di ranking FIFA. Timnas Thailand masih tertahan di peringkat 97 dunia. Suphanat Mueanta dan kawan-kawan baru akan naik ke posisi 96 dunia jika menang atas Kamboja di matchday pamungkas Grup A Piala AFF 2024, Jumat 20 Desember 2024.

Meski begitu, kemenangan atas Singapura meloloskan Thailand ke semifinal Piala AFF 2024. Koleksi sembilan angka dari tiga pertandingan takkan menggeser Thailand dari posisi dua besar Grup A yang menggaransi lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Bagaimana dengan Singapura? Meski kehilangan 1,51 poin di ranking FIFA, The Lions -julukan Timnas Singapura- masih bertahan di peringkat 161 dunia.