Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berhasil Sikat Timnas Indonesia, Filip Nguyen: Semoga Suporter Vietnam Tak Salahkan Kami Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |03:00 WIB
Berhasil Sikat Timnas Indonesia, Filip Nguyen: Semoga Suporter Vietnam Tak Salahkan Kami Lagi
Kiper Timnas Vietnam, Filip Nguyen. (Foto: Instagram/filipng1)
A
A
A

VIET TRI - Kiper Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Filip Nguyen berharap kemenangan yang diraih timnya atas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dapat menyenangkan masyarakat Vietnam. Sebab seperti yang diketahui, dalam tiga pertemuan terakhir melawan Garuda, Vietnam selalu menelan kekalahan.

Ya, The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- baru saja menang 1-0 atas Timnas Indonesia di Viet Tri Stadium pada Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Adapun gol semata wayang itu dicetak lewat Nguyen Quang Hai di menit ke-77.

Filip Nguyen sadar Timnas Indonesia tampil bukan dengan kekuatan terbaiknya karena menurunkan mayoritas pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Meski begitu, dia mengakui kalau Skuad Garuda memberikan perlawanan yang berarti kendati sadar ada faktor kelelahan yang menyelimuti pasukan Shin Tae-yong.

“Kemenangan atas Indonesia kali ini sangat penting. Ini bukanlah skuad terkuat mereka, tapi kami tetap memberikan penghormatan penuh kepada mereka,” kata Filip Nguyen, dilansir dari The Thao 247, Selasa (17/12/2024).

Filip Nguyen

“Para pemain muda Indonesia bermain dengan baik meski mereka sedikit dirugikan oleh kelelahan karena jadwal pertandingan yang padat,” sambungnya.

Lebih lanjut, kiper berdarah Republik Ceko ini juga mengakui kalau pertandingan berjalan sangat menarik. Pasalnya, Timnas Indonesia bertahan dengan baik yang membuat Vietnam cukup kesulitan untuk mendobrak pertahanan Muhammad Ferarri cs.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279//kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191258//syamsir_alam_bersama_pratama_arhan-NrHw_large.jpg
Kisah Miris 5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang bak Ditelan Bumi Usai Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191244//timnas_indonesia-5djQ_large.jpg
2 Negara yang Resmi Ikut FIFA Series 2026 di Indonesia, Nomor 1 Siap Berikan Kejutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230//timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/ester_nurumi_tri_wardoyo.jpg
Daniel Marthin dan Ester Nurumi Beri Kabar Baik untuk Badminton Lovers Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement