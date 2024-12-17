Berhasil Sikat Timnas Indonesia, Filip Nguyen: Semoga Suporter Vietnam Tak Salahkan Kami Lagi

VIET TRI - Kiper Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Filip Nguyen berharap kemenangan yang diraih timnya atas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dapat menyenangkan masyarakat Vietnam. Sebab seperti yang diketahui, dalam tiga pertemuan terakhir melawan Garuda, Vietnam selalu menelan kekalahan.

Ya, The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- baru saja menang 1-0 atas Timnas Indonesia di Viet Tri Stadium pada Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Adapun gol semata wayang itu dicetak lewat Nguyen Quang Hai di menit ke-77.

Filip Nguyen sadar Timnas Indonesia tampil bukan dengan kekuatan terbaiknya karena menurunkan mayoritas pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Meski begitu, dia mengakui kalau Skuad Garuda memberikan perlawanan yang berarti kendati sadar ada faktor kelelahan yang menyelimuti pasukan Shin Tae-yong.

“Kemenangan atas Indonesia kali ini sangat penting. Ini bukanlah skuad terkuat mereka, tapi kami tetap memberikan penghormatan penuh kepada mereka,” kata Filip Nguyen, dilansir dari The Thao 247, Selasa (17/12/2024).

“Para pemain muda Indonesia bermain dengan baik meski mereka sedikit dirugikan oleh kelelahan karena jadwal pertandingan yang padat,” sambungnya.

Lebih lanjut, kiper berdarah Republik Ceko ini juga mengakui kalau pertandingan berjalan sangat menarik. Pasalnya, Timnas Indonesia bertahan dengan baik yang membuat Vietnam cukup kesulitan untuk mendobrak pertahanan Muhammad Ferarri cs.