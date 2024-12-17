Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Espanyol vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |14:24 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Espanyol vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan laga Espanyol vs Valencia di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Espanyol vs Valencia di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion RCDE, pada Kamis 19 Desember 2024 pukul 03.30 WIB.

Pada pekan ini, pertandingan Liga Spanyol 2024-2025 akan kembali bergulir. Ada sejumlah laga seru yanng tersaji, salah satunya duel menarik antara Espanyol dan Valencia. Saksikan pertandingan Espanyol vs Valencia secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Valencia

Espanyol dan Valencia yang saat ini berada di posisi degradasi dan terancam gugur, akan melakoni laga dengan saling menekan. Espanyol akan berusaha memanfaatkan keuntungan main di kandang dan berharap dukungan suporter dapat menjadi pembakar semangat untuk meraih 3 poin.

Namun, Valencia yang ingin menjaga asa untuk lolos dan memperbaiki posisi di klasemen, diprediksi akan tampil lebih solid dan berbahaya dengan penuh serangan mematikan. Siapakah yang dapat mendominasi pertandingan? Saksikan laga sengit Espanyol vs Valencia hanya di Vision+.

Jadwal Nonton Espanyol vs Valencia:

● Tanggal: Kamis, 19 Desember 2024

● Waktu: 03.25 WIB

● Tempat: Stadion RCDE

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Halaman:
1 2
      
