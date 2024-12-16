Hasil Barcelona vs Leganes di Liga Spanyol 2024-2025: Blaugrana Tumbang 0-1

BARCELONA – Barcelona gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik saat menyambut Leganes di pekan ke-17 Liga Spanyol 2024-2025, pada Senin (16/12/2024) dini hari WIB. Bagaimana tidak, bermain di Stadion Olimpiade Lluis Companys, tim berjuluk Blaugrana itu justru kalah dengan skor 0-1.

Barcelona kalah gara-gara gol cepat pemain Leganes, Sergio Gonzalez ketika laga baru berjalan empat menit. Setelahnya, Leganes pun memilih bermain bertahan agar tetap mempertahankan keunggulan tersebut.

Barcelona sendiri memiliki banyak kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan. Barcelona bahkan benar-benar mendominasi laga tersebut.

Secara statistik, Barcelona mencatatkan 80 persen penguasaan bola. Dari hasil itu, pasukan Hansi Flick pun melepaskan 20 tembakan, dengan hanya empat yang tepat ke gawang Leganes.

Buruknya penyelesaian akhir yang diperlihatkan Robert Lewandowski cs membuat Barcelona gagal mencetak gol. Leganes pun akhirnya menang 1-0 atas Barcelona.

Hasil itu lantas membuat posisi Barcelona di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 kian terancam. Memang Barcelona yang memiliki 38 poin itu masih berada di peringkat pertama dengan 38 poin, namun kini mereka berpotensi disalip Atletico Madrid hingga Real Madrid.